Prorrogado o prazo para credenciamento e retirada de credenciais de imprensa

O credenciamento para os jornalistas que irão cobrir a Bahia Farm Show 2025 — que será realizada de 9 a 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA) — foi prorrogado até o dia 25 de maio. O processo é obrigatório, e os interessados devem acessar o site oficial da feira (www.bahiafarmshow.com.br), na aba “O Evento – Imprensa”, e preencher o formulário com seus dados pessoais e do veículo de comunicação.

Podem se credenciar profissionais de jornais, revistas, portais de notícias, rádios, emissoras de TV, agências de notícias e de fotojornalismo. Cada veículo poderá registrar até dois profissionais.

As credenciais estarão disponíveis para retirada a partir do dia 27 de maio. Nos dias 27 e 28, a retirada poderá ser feita na sede da Aiba, em Barreiras. Já nos dias 29 e 30, o atendimento será no CAEX – Complexo da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães.

Sala de imprensa com estrutura completa

Durante a feira, os profissionais de imprensa contarão com uma sala equipada com computadores, impressoras, conexão Wi-Fi, estúdio de TV, lounge de descanso e um link exclusivo para envio de materiais. A assessoria de imprensa da feira também oferecerá suporte com sugestões de pautas e indicação de fontes para entrevistas.

Na edição anterior, mais de 120 jornalistas e comunicadores participaram da cobertura da maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste do Brasil.

Assessoria de Imprensa – Bahia Farm Show