Vereadores pedem revitalização, incentivos, redutores de velocidade e convênio com escola

Durval pede revitalização de área pública da Vila Paraíso II

Por Francisco Cabral

O vereador Durval Júnior requereu à administração municipal a revitalização completa da área pública situada entre as ruas F e Jerônimo Vilela e a Avenida Deputado Costa Lima, na Vila Paraíso II. Ele pede aplicação de grama, jardinagem completa, instalação de academia ao ar livre, parquinho, construção de calçadas e a instalação de iluminação em toda a extensão da área, visando proporcionar maior segurança durante o período noturno. O parlamentar justifica que o cenário atual da área pública apresenta má estética, reforçando a necessidade das intervenções solicitadas.

Kátia propõe selo e incentivos para empresas que contratarem pessoas com autismo

A vereadora Kátia Carvalho solicitou a tramitação do projeto de lei de sua autoria que institui o programa Empresa Parceira do Autista no município. O projeto prevê incentivos à contratação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a concessão de um selo de reconhecimento às empresas participantes. Entre as medidas propostas estão a criação do selo Empresa Parceira do Autista, que reconhecerá empresas socialmente responsáveis, o estímulo à adoção de políticas de acessibilidade, adaptação de ambientes e capacitação de equipes. O projeto também prevê a possibilidade de concessão de incentivos fiscais e institucionais, a serem regulamentados posteriormente pelo poder executivo. “O objetivo é promover a inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho, valorizar a neurodiversidade e fortalecer uma cultura empresarial inclusiva no município”, informou ela.

Guilherme solicita instalação de redutores de velocidade na Avenida 7 de Setembro

O vereador Guilherme Alves sugeriu à SMT a instalação de redutores de velocidade na Avenida 7 de Setembro, nas proximidades da praça em frente ao Condomínio Itália. “O motivo é a intensa movimentação de moradores e crianças no local, que utilizam a praça para lazer, recreação e atividades físicas”, justificou ele. “Moradores informaram sobre motoristas trafegando em alta velocidade na via, o que coloca em risco a segurança dos frequentadores do espaço público, especialmente crianças que atravessam a rua correndo atrás de bolas ou brincando de bicicleta. Por isso a urgência da medida para aumentar a segurança da comunidade e prevenir possíveis acidentes”.

Lazinho propõe convênio com escola de ensino especial

O vereador Lazinho do Asfalto reivindicou à prefeitura a criação de um convênio com a Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barboza. “A iniciativa atende a uma demanda da população que busca maior atenção para a escola, instituição filantrópica sem fins lucrativos fundada há mais de 40 anos”, afirmou o parlamentar.