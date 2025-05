Passeio das Águas Shopping recebe a exposição “Entre a água e o passarinho”, do artista Henrí de Moura

Com o objetivo de democratizar o acesso à arte e à cultura, valorizando e reconhecendo os artistas locais, o Passeio das Águas Shopping apresenta mais uma edição do projeto Passeio pela Arte. Em cartaz no corredor principal do shopping, em frente à loja da Adidas, a nova exposição traz as obras do artista Henrí de Moura, na mostra intitulada “Entre a água e o passarinho”.

Composta por nove telas, a exposição, gratuita e aberta ao público, convida os visitantes a mergulharem em uma estética sensível, colorida e lúdica, que mistura elementos da natureza e da poesia visual. Água, borboletas e pássaros ganham protagonismo em obras que refletem sobre a efemeridade da vida, a transformação e a liberdade.

Segundo o artista, a exposição nasceu da vontade de comunicar, de forma simples e acessível, sentimentos profundos sobre o tempo, a fragilidade da vida e a beleza das coisas passageiras. “Uso elementos como a água, os pássaros e as borboletas como metáforas da existência e da esperança. A estética lúdica, que me acompanha desde sempre, é o caminho que escolhi para transformar tudo isso em poesia visual”, explica Henrí. “Ter a oportunidade de expor no Passeio das Águas é um presente. É como abrir um livro de imagens para um público diverso, de todas as idades. É arte em movimento, no cotidiano das pessoas”, completa o artista.

Passeio pela Arte

Criado em 2023, o Passeio pela Arte oferece espaço e visibilidade gratuita para talentos das artes plásticas, fotografia, escultura, grafismo e outras linguagens culturais. A iniciativa faz parte do compromisso do shopping com a valorização da produção artística local e com a construção de um ambiente que inspira, conecta e transforma.

Victória Soares, gerente de marketing do Passeio das Águas, explica que o objetivo com o Passeio pela Arte é tornar a arte cada vez mais presente e acessível no dia a dia das pessoas. “Acreditamos na força transformadora da cultura e na importância de valorizar os artistas da nossa cidade. A nova exposição do Henri de Moura é um convite ao encantamento, à reflexão e ao respiro que só a arte proporciona”, afirma.

Sobre o Artista

Henrí de Moura, nome artístico de Gustavo Henrique Moura Pereira, é um artista visual e professor de artes em Goiânia. Graduado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), atua como educador desde 2018, com uma trajetória marcada pelo envolvimento com crianças e pela paixão por ensinar.

Sua produção artística, que sempre caminhou paralelamente à carreira docente, é influenciada por uma estética lúdica e circense, explorando temas como a efemeridade da vida, a liberdade e a transformação. Henrí utiliza elementos como água, pássaros e borboletas para criar obras que dialogam com todas as idades, transmitindo sentimentos e reflexões por meio de uma linguagem visual acessível e poética.