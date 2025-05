Influencer afirma que teve que voltar a paquerar fora dos apps após ser bloqueada por ser ‘bonita demais’

Créditos da foto: CO Assessoria

Em entrevista à revista Glamour Bulgária, Janaína Prazeres, modelo e influenciadora de 35 anos, revelou que precisou reaprender a flertar no mundo real depois de ser bloqueada por diversos aplicativos de namoro. O motivo? Segundo ela, sua aparência era considerada “boa demais para ser verdadeira” — tanto pelos algoritmos quanto pelos próprios usuários, que denunciavam seu perfil.

“No começo, achei que fosse bug do aplicativo. Mas depois de criar três contas diferentes e ser expulsa de todas, percebi que o problema era outro”, relata. As plataformas alegavam violação das diretrizes, mas não especificavam o motivo. “Só dizia que minha conta parecia inautêntica. Eu tentava recorrer, mas nunca tinha resposta.”

Com as tentativas frustradas, Janaína decidiu abandonar os apps e voltou a paquerar como antigamente, sem a ajuda de aplicativos. “Voltei a fazer o que nossos pais faziam. Conversa puxada ao acaso, olho no olho…”, conta.

A aparência de Janaína também já causou transtornos fora do mundo virtual. Durante um voo internacional, ela foi temporariamente retida na imigração ao desembarcar no Brasil, após os agentes desconfiarem da validade de seu passaporte. Segundo ela, a foto do documento estava tão diferente de sua aparência atual que foi necessário apresentar outros comprovantes e aguardar cerca de 40 minutos até ser liberada.

“Eu já esperava que, em algum momento, isso pudesse acontecer, porque minha aparência mudou muito ao longo dos anos. Mas, na hora, foi um susto, porque a gente nunca espera ser barrada no aeroporto sem ter feito nada de errado”, relatou. O episódio a levou a renovar o passaporte assim que chegou ao destino. “Não queria passar por esse tipo de constrangimento de novo. Fui atrás de tudo o que precisava para atualizar o documento com uma foto mais recente.”

Janaína Prazeres é destaque da edição de maio da revista Glamour Bulgária.

Fonte: E-mail: [email protected]