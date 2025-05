Últimas semanas para se inscrever na Escola de Eletricistas da Equatorial Goiás

Goiânia, 21 de maio de 2025 – A reta final para as inscrições da Escola de Eletricistas 2025 já começou. Interessados em participar do programa de qualificação profissional gratuito da Equatorial Goiás, realizado em parceria com o Senai, têm até o próximo dia 31 de maio para se candidatar a uma das 100 vagas disponíveis nesta edição.

Goiânia, Anápolis, Luziânia e Itumbiara, com até 25 alunos por município. O curso é voltado para pessoas com ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e CNH definitiva nas categorias B ou C. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site escoladeeletricistaseqtl.com. br , onde também está disponível o edital com todas as etapas do processo seletivo. As turmas serão formadas nas cidades de, com até 25 alunos por município. O curso é voltado para pessoas com, idade mínima de. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, onde também está disponível o edital com todas as etapas do processo seletivo.

Formação técnica com foco em empregabilidade

Com carga horária de 520 horas, a formação inclui conteúdos técnicos e comportamentais voltados para o setor de distribuição de energia elétrica. Os participantes recebem bolsa auxílio durante todo o curso, o que permite maior dedicação às aulas. Além da formação principal, os alunos têm acesso a módulos de raciocínio lógico, comunicação e planejamento de carreira, além de acompanhamento voltado à inserção no mercado de trabalho.

Mais de 1.600 pessoas já formadas em Goiás

Desde 2022, a Escola de Eletricistas já formou mais de 1.600 profissionais. A terceira edição do programa reforça o compromisso da distribuidora com a geração de oportunidades por meio da educação técnica. “Promovendo a qualificação gratuita e de qualidade, proporcionamos autonomia econômica, inclusão e ajudamos a suprir a crescente demanda do setor elétrico por profissionais”, afirma o presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme.

A superintendente de Atração, Desenvolvimento e Cultura do Grupo Equatorial, Alessandra Silvestre, acrescenta: “Nosso propósito é promover a transformação social e a inserção qualificada no mercado. Educação é a chave para oportunidades reais de crescimento.”

A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco em educação de qualidade, trabalho decente e redução das desigualdades.

Sobre a Equatorial Goiás

A Equatorial Goiás é uma empresa que pertence ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com 7 concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás são cerca de 3,5 milhões de pessoas atendidas, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².