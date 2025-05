Circuito Nelore de Qualidade 2025 inicia com previsão de quebra de recordes

E nesta edição o Circuito terá a parceria do Circuito com o PMGZ Carne, programa de fomento da genética Nelore PO, da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Em 30 de maio começará a edição nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025, o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo, promovido pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), que chega à 27ª edição e começará sua jornada em Araguaína (TO). Para este ano, já estão previstas 35 etapas no Brasil, com a participação de centenas de pecuaristas e vários frigoríficos. Em 2024, mais de 38 mil animais participaram do Circuito. O objetivo é superar esse número.

E nesta edição o Circuito terá a parceria do Circuito com o PMGZ Carne, programa de fomento da genética Nelore PO, da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), com foco na produção de carne. A iniciativa envolve a avaliação genômica dos animais com pais Nelore PO identificados, participantes do Circuito Nelore de Qualidade.

O Circuito Nelore de Qualidade envolve o abate e a avaliação das carcaças dos animais. Ele ocorre desde 1999, fortalecendo e promovendo a raça Nelore, a mais importante da pecuária brasileira, representando 80% do rebanho bovino do Brasil, além de contribuir para a própria evolução da raça e seu posicionamento como fornecedora de proteína de alta qualidade. O Circuito passará por Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Tocantins até o fim do ano. Duas etapas já foram realizadas em países vizinhos: em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), em fevereiro, e em Assunção (Paraguai), em maio.

“O trabalho realizado pelos pecuaristas brasileiros tem elevado, ano a ano, o nível de produtividade da raça Nelore. Isso está representado pela redução da idade e aumento do peso de abate com nível desejado de gordura, além da maciez. A equipe da ACNB comprova essa evolução em cada etapa do Circuito Nelore de Qualidade. De um lado, isso implica rentabilidade maior para quem produz. De outro, em carne melhor, saudável e saborosa para quem consome. Nesta nova edição do Circuito, temos convicção de que os resultados produtivos serão superiores”, afirma o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, Victor Paulo Silva Miranda.

O Circuito Nelore de Qualidade conta com o apoio de importantes parceiros, como as associações regionais do Nelore, Matsuda Sementes e Nutrição Animal e frigoríficos Friboi, Cooperfrigu, Fribal, Frisa e Masterboi.

Após a etapa de Araguaína (30 de maio), as próximas etapas do Circuito ocorrerão em Anastácio (MS), dia 26 de junho; Colatina (ES), dias 2 e 3 de julho; Naviraí (MS), dia 8 de julho; e Pontes e Lacerda (MT), dia 18 de julho.

Outras 29 cidades receberão o Circuito, em 2025: Água Boa (MT), Alta Floresta (MT), Andradina (SP), Araputanga (MT), Barra do Garças (MT), Campo Grande (MS), Canhotinho (PE), Casa de Tábua (PA), Colíder (MT), Confresa (MT), Diamantino (MT), Gurupi (TO), Igarapé do Meio (MA), Imperatriz (MA), Itapetinga (BA), Ituiutaba (MG), Iturama (MG), Lins (SP), Marabá (PA), Mozarlândia (GO), Nanuque (MG), Nova Andradina (MS), Pedra Preta (MT), Redenção (PA), Santana do Araguaia (PA), São Geraldo do Araguaia (PA), Senador Canedo (GO), Teixeira de Freitas (BA) e Vilhena (RO). Haverá duas etapas em Naviraí.

Parceria com o PMGZ Carne – A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil abre as portas do Circuito Nelore de Qualidade, realizado desde 1999, para a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e o seu programa PMGZ Carne. O objetivo é avaliar genomicamente os animais com pais Nelore PO identificados, participantes das etapas do Circuito e assim mostrar o diferencial econômico do uso de genética Nelore PO selecionada – em termos de precocidade, qualidade e maciez.

“O Circuito Nelore de Qualidade tem uma longa história de avaliação de carcaças de bovinos Nelore de todo o país. Estamos muito felizes em firmar essa parceria com o PMGZ Corte, da ABCZ, e assim avançar ainda mais na contribuição do melhoramento genético com foco na produção de carne da raça-mãe da pecuária brasileira”, assinala Victor Miranda, presidente da ACNB.

Avaliação rigorosa das carcaças – Os critérios de avaliação do Circuito Nelore de Qualidade incluem a caracterização racial, idade dos animais, acabamento de gordura e peso das carcaças. “Com essas informações, conseguimos medir como cada região do Brasil está evoluindo na produção do Nelore, a partir de critérios zootécnicos rígidos que podem ser disseminados para toda a cadeia da carne bovina. Trata-se, portanto, de uma grande vitrine da pecuária nacional e de um importante incentivo às boas práticas produtivas”, afirma o presidente da ACNB.

Quanto à qualidade das carcaças, a ACNB espera superar os números obtidos em 2024, quando 73% dos machos e 75% das fêmeas tinham até dois dentes incisivos permanentes, indicador de precocidade. Já o peso médio foi de 21,5 arrobas para os machos – com 51% das carcaças com cobertura de gordura mediana ou uniforme – e 16 arrobas para as fêmeas – com 79% delas com cobertura de gordura mediana ou uniforme.

Os dados são contabilizados e, em cada etapa são premiados os melhores lotes de machos e de fêmeas, terminados em confinamento ou em pastagens. Os lotes de animais participantes do PMGZ Carne terão também a oportunidade de concorrer ao campeonato de Melhor Lote de Carcaças de Animais com Pai Identificado, do Circuito Nelore de Qualidade. Os vencedores do ano, de todos os campeonatos do Circuito, são anunciados na Nelore Fest, o Oscar da Pecuária, em dezembro, em São Paulo.

Circuito internacional inclui Bolívia e Paraguai – O Circuito Nelore de Qualidade também conta com duas edições internacionais, na Bolívia e no Paraguai. O primeiro país já teve uma etapa em fevereiro de 2025, em Santa Cruz de La Sierra, e terá outras duas em junho e outubro, na mesma cidade, no frigorífico Fridosa, com apoio da Associação Boliviana dos Criadores de Zebu (Asocebu). Já o Paraguai teve uma etapa realizada em Assunção, em maio, e terá outra em Belén, em setembro, ambas no frigorífico Minerva e em parceria com a Associação Paraguaia de Criadores de Nelore (APCN). Os resultados de cada país são contabilizados separadamente, além da contabilização conjunta dos três países para os campeonatos da América do Sul, todos anunciados na Nelore Fest.

Sobre a ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 71 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem–estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.