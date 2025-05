Vereadores querem quadra de esporte, semáforos, secretaria especial e tratamento odontológico

Abimael requer quadra esportiva coberta no Mauro Bento

Por Francisco Cabral

O vereador Abimael Silva requereu à administração municipal a construção de uma quadra esportiva no bairro Mauro Bento, em área pública localizada entre a Rua 42 e a Avenida Perimetral do Bosque. A proposta visa oferecer um espaço adequado para a prática de esportes, lazer e convivência social dos moradores. “Já existe uma quadra no local, porém, a ausência de cobertura compromete seu uso, principalmente em períodos de forte insolação ou chuva, dificultando a continuidade das atividades físicas e recreativas de crianças, jovens e adultos”, disse ele. “A implantação da cobertura contribuirá para a valorização da área residencial, estimulará hábitos saudáveis, promoverá a integração comunitária e aumentará a sensação de segurança na região”.

Adilson solicita instalação de semáforo na Vila Sofia

O vereador Adilson Carvalho sugeriu à SMT a implantação de um semáforo no cruzamento das ruas Jerônimo Vilela e Miguel Gonçalves da Silva, na Vila Sofia. “Moradores e comerciantes da região relatam dificuldades enfrentadas por pedestres para atravessar as vias devido ao intenso tráfego de veículos e à falta de sinalização eficiente”, relatou. “A instalação do semáforo proporcionará mais segurança tanto para pedestres quanto para motoristas que circulam pelo local”.

Carlone propõe criação de secretaria para pessoas com deficiência

O vereador Carlone Assis propôs ao executivo a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Inclusão no município. O objetivo é garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, especialmente aquelas com deficiência, promovendo políticas públicas que possibilitem o acesso igualitário aos serviços públicos, à educação, ao trabalho, à mobilidade e à cultura. “A inexistência de uma estrutura específica para tratar dessas demandas resulta na exclusão social e no comprometimento da qualidade de vida desse grupo”, disse ele. “Pessoas com deficiência enfrentam desafios diários, como barreiras arquitetônicas, falta de acessibilidade no transporte público, escassez de oportunidades de emprego e dificuldades no acesso a serviços essenciais, como saúde e educação inclusiva. A ausência de políticas públicas eficazes perpetua essas desigualdades, reforçando um ciclo de exclusão social. A criação da secretaria permitirá um acompanhamento mais próximo das demandas específicas das pessoas com deficiência, promovendo a formulação e implementação de ações afirmativas para garantir a equidade de direitos e o pleno exercício da cidadania”.

Carlinhos quer atendimento odontológico 24 horas na UPA

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou a implantação de serviços de urgência e emergência odontológica 24 horas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “As UPAs podem e devem oferecer atendimento odontológico emergencial em regime de plantão”, afirmou. Ele lista situações que seriam atendidas, como infecções dentárias, dores agudas, hemorragias gengivais e pequenas fraturas.