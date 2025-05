Desvalorização volta a crescer em abril aponta Índice Webmotors

São Paulo, maio de 2025 - Após três meses consecutivos de redução de desvalorização, o mercado automotivo aponta sinais de equilíbrio na demanda e volta a apresentar crescimento na depreciação em abril. A conclusão é parte dos indicadores do Índice Webmotors, que calcula todos os meses as variações percentuais dos valores dos carros anunciados na plataforma. Segundo o levantamento, a desvalorização no mês para o mercado de carros como um todo (considerando a soma de novos e usados) foi de -0,166%, um crescimento de -0,091 ponto percentual com relação a março (-0,075%).

O comportamento foi impulsionado principalmente pelo mercado de usados, que também voltou a crescer em depreciação após três meses de queda. O índice para esta categoria em abril foi de -0,194%, com crescimento na desvalorização de 0,101 ponto percentual com relação a março (-0,093%). Já na comparação com abril do ano anterior (-0,125%), a desvalorização foi 0,069 ponto percentual superior.

O mercado de 0KM se manteve valorizado, porém em menor nível do que o registrado nos três meses anteriores. O índice para esta categoria em abril foi de +0,112%, ou seja, 0,074 ponto percentual inferior a março (+0,186%). Na comparação com abril do ano anterior (-0,117%), no entanto, a categoria está em abril deste ano +0,229 ponto percentual mais valorizada.

"Os primeiros meses do ano costumam apresentar demanda mais aquecida por ser o momento que muita gente costuma começar a tirar o plano da compra ou troca de veículo do papel. Estamos observando agora um arrefecimento dessa demanda, com o usado retornando ao seu comportamento usual de desvalorização mensal e o 0KM reduzindo sua valorização", explica Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

DESVALORIZAÇÃO DO ELÉTRICO VOLTA A CRESCER EM ABRIL

Após um mês de março com desvalorização menor, a depreciação do elétrico voltou a crescer em abril. Os modelos usados desta categoria tiveram índice de

-0,699%, ou seja, uma depreciação superior de 0,140 ponto percentual com relação ao mês anterior (-0,559%). Na mesma linha, os 0KM desta categoria apresentaram índice de -0,205, uma desvalorização 0,105 ponto percentual superior a março (-0,100%).

Já os híbridos usados apresentaram em março índice de -0,692%, com desvalorização 0,247 ponto percentual superior com relação a março (-0,445%). Os 0KM desta categoria apresentaram índice de -0,036%, apontando uma valorização de 0,043 ponto percentual com relação a março (-0,073%).

Sobre a Webmotors

A Webmotors (www.webmotors.com.br) foi a primeira marca brasileira a inovar na forma de comprar e vender carros e é o principal ecossistema automotivo, que engloba desde a compra, venda e uso do veículo, oferecendo soluções completas para o segmento no Brasil. Fundada em 1995, Webmotors foi pioneira na inovação do marketplace online automotivo e continua a definir o padrão para compra, venda e pesquisa online automotiva.

Em 2002, o Grupo Santander Brasil se juntou à Webmotors como seu principal parceiro e, em abril de 2013, a empresa deu boas-vindas à carsales.com Ltd., que adquiriu uma participação de 30%. Desde então, a empresa de tecnologia australiana contribuiu para a aceleração do crescimento da Webmotors e, em março de 2023, a carsales.com Ltd. aumentou sua participação acionária na Webmotors para 70%. O Santander mantém os outros 30%, além da exclusividade comercial, sendo o parceiro de crédito, seguros e soluções financeiras para transações feitas por meio da plataforma da Webmotors.