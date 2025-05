Biden é diagnosticado com câncer de próstata agressivo;

Por Luciana Rosa/AFP/MSN

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata, informou seu gabinete neste domingo (18). Segundo o comunicado, trata-se de um tumor com escore de Gleason 9 (Grupo 5), já com metástase óssea. Apesar da gravidade, a doença é sensível a hormônios, o que, de acordo com os médicos, permite um tratamento considerado eficaz.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

A notícia gerou reação entre líderes políticos, incluindo o ex-presidente Donald Trump, que há anos critica Joe Biden por sua idade e capacidades cognitivas. Em uma postagem na rede Truth Social, Trump afirmou estar “entristecido” com o diagnóstico. “Melania e eu estamos tristes com a notícia. Enviamos nossos mais calorosos e melhores votos para Jill e a família, e desejamos a Joe uma rápida e bem-sucedida recuperação”, escreveu.

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris também manifestou apoio a Joe Biden após o anúncio do diagnóstico de câncer. “Joe é um lutador — e sei que enfrentará esse desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre definiram sua vida e sua liderança.”

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, que teve Joe Biden como vice, afirmou que ele e a ex-primeira-dama Michelle Obama estão solidários com a família Biden. “Ninguém fez mais para buscar tratamentos inovadores contra o câncer do que Joe. Estou certo de que ele enfrentará esse desafio com sua habitual determinação e dignidade”, escreveu.

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, e a ex-presidente da Casa, Nancy Pelosi, manifestaram apoio ao ex-presidente Joe Biden após o anúncio de seu diagnóstico de câncer. “Joe Biden é um grande patriota americano”, escreveu Pelosi. “Paul e eu nos juntamos aos milhões que oram por sua força e recuperação.”

A ex-secretária de Estado Hillary Clinton lembrou os esforços de Biden no combate ao câncer e desejou “uma recuperação completa e rápida”.

O diagnóstico foi revelado na véspera do lançamento do livro Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again, dos jornalistas Jake Tapper (CNN) e Alex Thompson (Axios). A obra promete revelar bastidores da decisão de Biden de desistir da reeleição.

Na semana passada, a divulgação de uma gravação em que Biden aparece hesitante e com dificuldades para lembrar eventos e datas importantes reacendeu o debate público sobre suas condições cognitivas enquanto ainda ocupava a presidência.

O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. A terapia hormonal, frequentemente utilizada, pode reduzir os tumores e retardar seu avanço, mas não representa uma cura.

Quando o câncer apresenta células muito anormais, recebe a classificação mais alta — grau 5 — segundo a Sociedade Americana contra o Câncer. A pontuação de Gleason é calculada com base na soma dos graus das duas áreas da próstata onde o tumor é mais prevalente.

A trajetória de Biden é marcada por tragédias pessoais. Em 1972, sua esposa e a filha pequena morreram em um acidente de carro, poucos dias após ele ser eleito senador, aos 29 anos. Em 1988, passou por duas cirurgias para tratar aneurismas cerebrais. Em 2023, teve um carcinoma basocelular removido do peito — além de outras lesões cutâneas não cancerígenas retiradas anteriormente. Seu filho Beau Biden morreu de câncer cerebral em 2015.

Com informações da AFP