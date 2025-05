Miriam Stephan lança novo single “This Feeling” feat André Menegazzo

A pianista e compositora germano-brasileira Miriam Stephan apresenta seu novo single “This Feeling”, uma faixa vibrante e inspiradora que celebra a beleza do agora. Com uma batida dançante, riffs de piano marcantes e elementos eletrônicos cativantes, a música é um verdadeiro manifesto pela presença, pela leveza e pela escolha de viver cada momento com intensidade.

Inspirada em suas próprias vivências, Miriam escreveu “This Feeling” para expressar a ideia de que o momento presente pode ser extraordinário — não pelas circunstâncias, mas pela forma positiva como escolhemos encarar a vida. “O momento será bom porque eu faço o melhor que posso de cada instante da minha vida”, afirma a artista.

Produzida em parceria com André Menegazzo — que também dá voz à faixa —, “This Feeling” combina o estilo autoral de Miriam ao piano com uma produção moderna e dançante, criando um som envolvente e reflexivo ao mesmo tempo.

“Fazer essa música foi intenso: muitas ideias, muito trabalho, muitos ajustes e muitas risadas. Eu amo compor do começo ao fim — da ideia inicial até a produção final. A música é minha vida, e o mais incrível é que ela sempre vem até mim”, compartilha Miriam.

A trajetória musical de Miriam Stephan é tão singular quanto sua sonoridade. Autodidata desde a infância, ela começou no piano sozinha e, aos dez anos, aprendeu também a tocar órgão de tubos, instrumento que tocou por mais de 30 anos em igrejas da Alemanha e do Brasil. Após se mudar para o Brasil aos 15 anos, foi apenas em 2022 que ela decidiu lançar suas próprias composições.

Desde então, Miriam já lançou diversos singles, entre eles os dançantes “Wanna Dance With You” e “Feel The Night”, com forte influência da disco music, do pop dos anos 80, de artistas como Michael Jackson, Pink e Alok.

Além de sua carreira no pop, ela também compõe músicas instrumentais de piano e lofi sob o nome artístico Connie Stephan, projeto no qual já lançou mais de 90 faixas no Spotify.

