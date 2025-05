Vereadores em Jataí querem pavimentação, parque infantil e local para práticas de som automotivo e manobras radicais

Durval solicita pavimentação do trecho final da Rua Alagoas

Por Francisco Cabral

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal a pavimentação do trecho final da Rua Alagoas, localizado após a Rua dos Pioneiros, na Vila Campo Neutro. “Ainda há um curto espaço daquela via que permanece sem pavimentação e cuja obra demandaria baixo investimento do executivo e traria benefícios significativos para os moradores da região”, afirmou ele. “A pavimentação permitirá a instalação de postes de iluminação pública, contribuindo para a segurança local, além de proporcionar mais conforto aos moradores, que atualmente enfrentam problemas de lama durante o período chuvoso e poeira na estiagem”.

Guilherme reivindica asfalto para via no Portal do Sol

O vereador Guilherme Alves reivindicou ao executivo o asfaltamento da via de acesso lateral à rotatória da BR-158, que liga a rodovia à Rua PS-18, no bairro Portal do Sol. “A solicitação atende a uma demanda urgente dos moradores do Portal do Sol, especialmente da Rua PS-18, que enfrentam transtornos devido à falta de pavimentação na via mencionada”, relatou ele. “Durante o período de estiagem, a poeira causada pelo tráfego intenso prejudica a saúde e a qualidade de vida dos moradores, afetando principalmente crianças e idosos. Já no período chuvoso, o excesso de lama torna a via praticamente intransitável, dificultando o deslocamento de veículos e pedestres e comprometendo a segurança dos usuários. A via é amplamente utilizada por caminhoneiros que se dirigem à usina de álcool, o que aumenta o fluxo de veículos pesados e o desgaste da estrada”.

Carlone pede parque infantil para a escola Clarindo de Melo

O vereador Carlone Assis requereu à prefeitura a construção de um parque infantil na Escola Municipal Clarindo de Melo. “A unidade de ensino já adquiriu os brinquedos destinados ao parque, restando agora a atuação do poder executivo municipal para viabilizar a presença de um engenheiro, que ficará responsável pelo estudo do espaço e pela elaboração do projeto de implantação”, informou ele. Após a conclusão do projeto, serão solicitados equipe técnica e recursos para a execução da obra. A justificativa apresentada destaca que a construção do parque infantil proporcionará às crianças um ambiente adequado para atividades recreativas, aulas de educação física e práticas pedagógicas específicas, favorecendo o desenvolvimento motor, social e emocional dos alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.

Carlinhos sugere área para som automotivos e manobras radicais

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à administração municipal uma área específica para a prática de som automotivo e esportes de manobras radicais com carros e motocicletas. “A medida atende a uma antiga demanda dos grupos de manobristas radicais e praticantes de som automotivo, que buscam um espaço adequado e fechado para treinamento e competições”, relatou o parlamentar.