Senac vence pela 5ª vez consecutiva a Maratona de CiberEducação da Cisco

O Senac conquistou, pelo quinto ano consecutivo, o primeiro lugar na 10ª edição da Maratona de CiberEducação da Cisco Networking Academy, a maior competição nacional de capacitação em segurança cibernética. Na categoria central “Rede de Atuação Conjunta”, o Senac ficou à frente de mais de 50 concorrentes.

A edição 2025 da Maratona mobilizou 20 Departamentos Regionais do Senac, com números expressivos: mais de 90 turmas abertas, mais de 13 mil alunos inscritos e cerca de 3 mil concluintes capacitados em cibersegurança — uma das áreas mais estratégicas do mercado de trabalho atual.

Destaque também para o desempenho dos docentes. Os instrutores Rafael Duarte (Senac-SP), Altemar Barbosa (Senac-PE) e Israel Silva (Senac-PA) conquistaram, respectivamente, o 1º, 2º e 3º lugares na categoria “Instrutor”, reconhecimento concedido pela Cisco a educadores com desempenho de excelência no engajamento e formação de alunos.

A vitória na 10ª edição da Maratona de CiberEducação da Cisco Networking Academy reforça o papel do Senac como protagonista na formação de talentos em Tecnologia da Informação, por meio do Programa Senac de Educação Profissional 4.0.

Senac e Cisco: parceria de impacto pela inclusão digital

A parceria entre o Senac e a Cisco Networking Academy já soma mais de duas décadas de resultados expressivos. Juntas, as instituições promovem qualificação de excelência em áreas como redes, segurança cibernética e inteligência artificial.

Com mais de 30 prêmios conquistados, o Senac é referência nacional no programa Cisco NetAcad, tendo sido responsável pela criação da primeira Academia Fluvial Cisco do mundo: a Balsa-Escola José Roberto Tadros, no Amazonas. A iniciativa leva conectividade e formação técnica gratuita a populações ribeirinhas, reforçando o compromisso de ambas as instituições com a transformação social por meio da tecnologia.

A Cisco NetAcad celebrou a vitória com uma carta de congratulações à Diretoria Nacional do Senac, reconhecendo o impacto da atuação da instituição na formação de um Brasil mais digital, seguro e inclusivo.

Sobre o Senac