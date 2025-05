Rio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RH

No dia 10 de junho (terça-feira), Rio Verde sediará o Encontro de Profissionais de RH, evento voltado para líderes e profissionais de RH. O encontro será realizado na Associação Comercial e Industrial de Rio Verde (ACIRV), a partir das 18h30 e tem como destaque a palestra do Especialista em Direito e Processo do Trabalho, Vlademir Gonzales.

O autor do livro Guia prático da Folha de Pagamento Sem Sofrimento, abordará sobre riscos e cuidados com o processo da folha de pagamento, além de compartilhar insights estratégicos. O evento é uma oportunidade para profissionais de RH da região se conectarem, trocarem experiências e ampliarem sua visão sobre os principais temas que impactam o dia a dia da área.

O evento é gratuito e com vagas limitadas. Para garantir a presença, os interessados devem se inscrever no site oficial do encontro - https://employer.com.br/tudo- do-rh/encontro-de- profissionais-rio-verde/ .

Sobre o palestrante

Vlademir Gonzales é graduado em Administração de empresas, Especialista em Direito e Processo do Trabalho, tem mais de trinta anos de atuação na área Trabalhista, com passagem por grandes corporações. Responsável pela Divisão de Cursos Employer, Gonzales é Professor na área trabalhista e autor do livro “Guia prático da Folha de Pagamento Sem Sofrimento”.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.