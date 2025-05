Vibra abre inscrições para seu programa de estágio em diferentes cidades do Brasil

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2025 – A Vibra, maior distribuidora de combustíveis e plataforma multienergia do Brasil, abre inscrições para uma nova edição do programa de estágio Ativagente Estag, destinado a estudantes de cursos técnicos e de nível superior. São 39 vagas inicialmente disponíveis, com possibilidade de ampliação conforme a demanda. As oportunidades contemplam diversas cidades do país, enquanto as vagas para o ensino superior são exclusivas para o estado do Rio de Janeiro. O programa busca jovens talentos interessados em desenvolver suas carreiras em um ambiente dinâmico e conectado aos desafios do setor energético. As inscrições estão abertas até 23 de maio.

A iniciativa tem como objetivo capacitar os estagiários, ao mesmo tempo em que promove o aperfeiçoamento sociocultural e das relações de trabalho, aspectos essenciais para a vida profissional. Durante o programa, eles terão acesso a uma trilha de aprendizagem com treinamentos, mentorias, desafios e projetos, todos voltados ao aprimoramento de habilidades e competências. As oportunidades são para estudantes dos cursos superior de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Estatística, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Recursos Humanos. Técnico em Administração, Automação, Automação Industrial, Eletrônica, Eletrotécnica, Metrologia, Petróleo e Gás, Química, Segurança do Trabalho.

Os selecionados terão a oportunidade de atuar em diferentes áreas da companhia, incluindo Operações — tanto nas bases de distribuição quanto no setor corporativo — além das vice-presidências de finanças, comercial B2B, produtos e experiência do cliente, marketing (com foco publicidade, digital e patrocínios), jurídico e gente, tecnologia e ESG. O programa foi desenhado para oferecer uma experiência prática e imersiva, ampliando a visão dos estagiários sobre o ecossistema energético e impulsionando seu desenvolvimento profissional.

O vice-presidente de Gente, Tecnologia e ESG da Vibra, Aspen Andersen, destaca que a empresa procura profissionais dispostos a aprender e se desenvolver. “Nosso programa de estágio vai muito além da porta de entrada para o mercado, é uma jornada de desenvolvimento conectada à estratégia de transformação da Vibra. Buscamos estudantes com energia para inovar, aprender e crescer conosco, alinhados aos nossos valores e propósito. Em um momento em que buscamos crescimento em nosso negócio, buscamos pessoas estagiárias com essa mesma mentalidade, de desenvolvimento e crescimento”, explica.

O programa é destinado a estudantes com previsão de formatura a partir de 2027. Para as vagas de nível superior, é exigido inglês intermediário, enquanto para as vagas de nível técnico, o conhecimento do idioma não é obrigatório. A Vibra visa proporcionar oportunidades iguais em um ambiente inclusivo, promovendo a participação de mulheres, negros, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Essa é uma excelente oportunidade para os estudantes vivenciarem o universo corporativo e adquirirem experiência prática em uma empresa de referência no setor energético e no Brasil.

Como se inscrever

O processo seletivo será conduzido pelo Grupo Capacitare. Para se inscrever, a pessoa candidata deve acessar a página do programa e clicar o link correspondente. O processo seletivo terá início com as dinâmicas de grupo e se estenderá até a admissão dos estagiários, conforme o cronograma previsto. As dinâmicas serão realizadas de forma presencial para aqueles localizados no Rio de Janeiro e online para participantes de outras regiões. As etapas incluem, ainda, entrevistas com gestores, entrega de documentação, e a conclusão do processo admissional.

Horário e duração

Estágio Nível Técnico: 4h/diárias

Estágio Nível Superior: 6h/diárias

O período máximo do Programa de Estágio é de até 2 anos para nível superior e 1 para nível técnico