Estudo revela efeito inesperado da creatina no cérebro humano

Sports supplement, creatine, hmb, bcaa, amino acid or powdered vitamin. Sports nutrition concept. bcaa, l-carnitine, creatine © RHJ/iStock

Um estudo recente sugere melhorias também nas funções cognitivas, principalmente em situações de privação de sono.

Por Caroline Vale/Catraca Livre/MSN

O que o estudo descobriu sobre a creatina?

De acordo com a pesquisa publicada na revista Scientific Reports, uma alta dose de creatina pode melhorar temporariamente o desempenho cognitivo em situações de privação de sono.

15 participantes ficaram acordados durante a noite realizando testes cognitivos, com resultados positivos após ingestão de creatina.

O pico de melhora no desempenho cognitivo ocorreu após 4 horas e se manteve por cerca de 9 horas.

Benefícios da creatina

Em condições normais, o corpo reabastece a creatina principalmente nos músculos esqueléticos, mas uma quantidade menor também é armazenada no cérebro.

O estudo sugere que em condições de estresse, como a privação de sono, há um aumento na captação de creatina pelo cérebro, o que pode ajudar a mitigar os efeitos negativos da falta de descanso.

Ajuda também na recuperação muscular após atividades físicas intensas, além de contribuir para o aumento da massa muscular.

A substância pode melhorar a densidade óssea e oferecer benefícios cardiovasculares, metabólicos e ósseos.

Efeitos colaterais

Desconforto gastrointestinal como náuseas e diarreia;

Inchaço, cãibras e possibilidade de desidratação;

Sobrecarga potencial dos rins e do fígado quando consumida em excesso.

Recomendação dos especialistas

Os pesquisadores alertam para os riscos associados ao consumo de altas doses de creatina, sugerindo cautela até que mais pesquisas possam confirmar seus benefícios.

Ali Gordjinejad, o autor principal do estudo, compartilha que a creatina pode ser uma alternativa ao café para sustentar períodos prolongados de trabalho cognitivo sob privação de sono, mas ainda são necessárias investigações adicionais.

As pessoas que consideram a creatina como parte de sua rotina de suplementação devem fazê-lo sob orientação profissional para evitar efeitos colaterais.