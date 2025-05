Vereadores querem calçamento, reforma da rodoviária, iluminação pública e revitalização de praça

Durval requer calçadas no entorno do Cmei Árvore da Vida

O vereador Durval Júnior requereu ao executivo a construção de calçadas no entorno do Centro Municipal de Educação Infantil Árvore da Vida, localizado no Setor Colmeia Park. “O local não possui calçadas em toda a sua extensão, o que obriga as pessoas a utilizar a rua para se locomover, o que representa risco à segurança devido à alta velocidade dos veículos que trafegam na região”, afirmou ele. “Apenas a parte da frente e uma pequena porção lateral do Cmei possuem calçadas, deixando o restante da área sem o devido passeio público, prejudicando a segurança e a acessibilidade da comunidade escolar”.

Kátia quer reforma urgente da rodoviária

A vereadora Kátia Carvalho solicitou à administração municipal a realização de estudo de viabilidade técnica visando a reforma e manutenção do Terminal Rodoviário de Jataí. “A situação atual da rodoviária é alarmante, gerando transtornos e reclamações. Relatos e visitas recentes constataram precariedade em diversas áreas do terminal, comprometendo a segurança, o conforto e a dignidade dos passageiros”, relatou ela. “Entre os problemas identificados, destaca-se a presença de vazamentos no teto, que causam infiltrações significativas no forro de gesso. O cenário resulta em danos materiais, como mofo e desabamento em alguns pontos, além de representar riscos à saúde de usuários e funcionários e comprometer a estrutura do prédio. A área externa de embarque e desembarque também apresenta problemas, com cobertura de vinil danificada e quebrada, expondo passageiros ao sol e à chuva e causando desconforto. Os banheiros do terminal necessitam de atenção imediata, com constatação de falta de pias, mictórios danificados e vasos sanitários entupidos, dificultando a higiene e o bem-estar dos passageiros e transmitindo uma imagem negativa da cidade. A manutenção adequada do terminal é fundamental, pois o local é um importante ponto de acesso à cidade e cartão de visitas para visitantes”.

Guilherme pede recuperação da iluminação pública no parque Brito

O vereador Guilherme Alves reivindicou à prefeitura a recuperação total da iluminação pública do Parque Ecológico Brito, localizado na divisa dos setores Mauro Bento e Jardim Paraíso. “O local é frequentado por famílias, crianças, jovens e idosos para caminhadas, passeios, atividades físicas e momentos de lazer, mas a falta de iluminação tem comprometido o uso do parque no período da tarde e da noite, gerando sensação de insegurança e afastando frequentadores justamente no início da noite, quando há maior demanda por lazer após o trabalho ou a escola”, disse ele. “A recuperação da iluminação é fundamental para garantir a segurança, incentivar o uso do espaço pela comunidade e promover mais qualidade de vida aos moradores da região”.

Lazinho pede revitalização de praças do Conjunto Rio Claro I

O vereador Lazinho do Asfalto requereu à prefeitura a revitalização completa das duas praças localizadas no Conjunto Rio Claro I. “Ambas necessitam de limpeza, poda de grama, jardinagem moderna, instalação de lixeiras ecológicas, iluminação em LED, quadra de areia e poliesportiva, além da criação de estacionamento em locais estratégicos para atender e fomentar o comércio local”, declarou o parlamentar.