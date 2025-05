Neste sábado, shows por todo o país marcam a celebração da Semana S

Grandes nomes da música nacional estarão em palcos de todo o Brasil no próximo sábado, dia 17 de maio. Os shows fazem parte da celebração da Semana S, evento nacional do Sistema Comércio onde empresários, trabalhadores e suas famílias, e o público em geral, conhecem de perto os produtos e serviços que impulsionam o setor de bens, serviços e turismo. Além dos shows, no sábado, a programação conta com palestras, oficinas e serviços de saúde e cidadania voltados para o setor terciário, que estão sendo realizados ao longo desta semana, até 18 de maio.

Iza, Diogo Nogueira, Samuel Rosa, Michel Teló, Jota Quest, Vanessa da Mata, Barões da Pisadinha, Raça Negra, Daniel, Arnaldo Antunes, Almir Sater, Timbalada e Dudu Nobre são algumas das atrações musicais desta grande festa, que dá a largada na celebração dos 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Além deles, Criolo, Bernardinho, Gabriel O Pensador e Bela Gil participarão da Semana S falando sobre empreendedorismo. CEOs, diretores e executivos de grandes empresas também estão confirmados nos encontros e palestras que ocorrerão na intensa agenda voltada aos empreendedores. O intuito é impulsionar negócios e o espírito inovador de quem investe no desenvolvimento do Brasil.

Como participar da Semana S

Para participar, basta acessar o site semana-s.portaldocomercio.org.br e realizar a inscrição. A programação completa pode ser conferida no link ou no aplicativo oficial da Semana S no Google Play e na Apple Store. Com entrada gratuita, o público estimado é de ao menos 500 mil pessoas ao longo dos dias de evento, com milhares de empreendedores presentes.

“É fundamental apresentar à sociedade o impacto transformador das ações do Sesc e do Senac na qualidade de vida, educação, cultura e desenvolvimento profissional de milhões de brasileiros. Tudo isso só é possível graças aos empresários do setor, que investem e acreditam na missão de transformar vidas. São os empresários que financiam esse grande sistema de promoção social e qualificação, com resultados concretos para o País”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Sistema Comércio chega fortalecido aos 80 anos

A grande projeção de público não acontece por acaso. Anualmente, o Sistema Comércio capacita cerca de 1 milhão de profissionais para o mercado de trabalho. Em 2024, o Sesc chegou aos 10,5 milhões de credenciados e inaugurou mais de 50 novas instalações para o desenvolvimento de seus diversos projetos nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. O Senac, por sua vez, ultrapassou os 2 milhões de atendimentos nos mais de 2 mil municípios em que atua por meio de suas 689 unidades.

“Há quase oito décadas, o Sesc cumpre com sua função de levar aos trabalhadores do comércio e seus familiares qualidade de vida e bem-estar. Isso se reflete em profissionais mais capacitados e contribui para o desenvolvimento da sociedade de forma mais justa e igualitária. Mas vamos além nessa trajetória, com um olhar para segmentos da população mais necessitados de serviços básicos. E dessa forma atuamos com nossas unidades móveis, nossas ações de cidadania e nosso programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos, o Sesc Mesa Brasil, que em 2024 atingiu o recorde de 57 milhões de quilos em doações”, enfatiza o diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc, José Carlos Cirilo.

Na mesma linha, o diretor-geral do Departamento Nacional do Senac, Marcus Vinicius Machado Fernandes, reforça o impacto do trabalho realizado pela rede. “Na atual conjuntura de inovações e avanços tecnológicos constantes, o objetivo do Senac é ofertar uma educação profissional inovadora e inclusiva. Nossos números refletem o impacto dessa atuação. Somos reconhecidos em todo o país pela excelência na educação profissional. Formamos pessoas, transformamos vidas, impulsionamos carreiras. E a Semana S será a nossa vitrine, uma amostra concreta do que fazemos todos os dias. É uma grande oportunidade de apresentar ao público como atuamos, como entregamos valor à sociedade e como somos parte de um sistema que transforma o Brasil”, aponta.

Para ter acesso à agenda completa e mais informações sobre as atrações da sua região, consulte a Comunicação da Federação do Comércio local.

Informações:

Gerência Executiva de Comunicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Gecom/CNC)

Rio de Janeiro: (21) 3804-9416 / 3804-9486 / 98886-7387 (Luciana Neto e Geraldo Roque)

Brasília: (61) 99692-3552 / 3804-9523 (Karina Praça)