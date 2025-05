O que muda na geopolítica e no cenário macroeconômico com a tensão EUA e China?

Ex-presidente do banco do BRICS, Troyjo foi um dos palestrantes do mais relevante evento de negócios agro da América Latina, que aconteceu em 12 de agosto, em Brasília

Geopolítica e cenário macroeconômico estão profundamente interligados. Mudanças no equilíbrio de poder global, como os conflitos comerciais, as tensões atuais entre China e Estados Unidos e os efeitos das políticas econômicas do governo de Donald Trump são exemplos do que impacta diretamente a economia brasileira – e, mais especificamente, o agronegócio –, além de repercutirem no mundo inteiro.

Entender esse contexto é fundamental para que empresários e governantes possam traçar estratégias eficazes para lidar com a volatilidade da política e da economia globais. Destrinchar esse tabuleiro é a missão do diplomata Marcos Troyjo, no hsm+Agro 2025, dia 12 de agosto (que aconteceu), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF).

Presidente do New Development Bank (NDB) – mais conhecido como banco do BRICS, cuja sigla faz referência em inglês ao grupo de países emergentes que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul –, entre 2020 e 2023, Macos Troyjo é doutor e mestre em sociologia das relações internacionais pela Universidade de São Paulo (USP). Possui, também, pós-doutorado em estudos globais pela Universidade Columbia (EUA), onde lecionou e dirigiu o BRICLab.

Formado em economia, sociologia e política, foi secretário especial de comércio exterior e assuntos internacionais do Ministério da Economia (2019-2020). Em seu currículo, consta período como governador suplente do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), membro do Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial e representante em nível de diretoria em muitas outras instituições de desenvolvimento.

