Maior navio boiadeiro do mundo parte com mais de 20.000 bovinos do Brasil para a Turquia

Por Compre Rural Notícias

Operação histórica com embarque no maior navio boiadeiro do mundo, reforça protagonismo brasileiro na exportação de gado vivo e destaca eficiência da estrutura logística da NSL Confinamento & EPE e do Porto de Rio Grande O Brasil protagoniza mais uma importante operação internacional de exportação de gado vivo.

O NADA, maior navio boiadeiro do mundo, partiu neste sábado (10), do Porto de Rio Grande (RS) rumo a Iskenderun, na Turquia, levando a bordo mais de 20 mil bovinos. A previsão de chegada é para o dia 28 de maio, após 18 dias de travessia marítima.

A operação, que foi acompanhada com exclusividade pelo Diretor de Conteúdo do Compre Rural, Thiago Pereira, reafirma o papel estratégico da estrutura logística gaúcha e o protagonismo da pecuária nacional no comércio exterior.

O NADA é considerado o maior navio boiadeiro do mundo, com capacidade de carga de aproximadamente 28 mil toneladas, o que permite o transporte de cerca de 24 mil a 27 mil bovinos, dependendo do peso médio dos animais.

Gigante da pecuária, a NSL Confinamento & EPE é pioneira em sustentabilidade e inovação no Agro

De um sonho pessoal à maior Estação de Pré-Embarque (EPE) do Rio Grande do Sul: conheça a estrutura da NSL Confinamento & EPE para cerca de 20.000 bovinos que movimenta e prepara o gado brasileiro rumo ao mundo.

De bandeira panamenha, o navio foi projetado exclusivamente para o transporte de carga viva, com infraestrutura moderna que inclui sistemas automatizados de ventilação, alimentação contínua, hidratação e áreas de descanso. Com mais de 180 metros de comprimento, o NADA é referência internacional em segurança sanitária, logística eficiente e bem-estar animal durante longas travessias oceânicas.

Cabe lembrar que toda a operação é acompanhada por auditores fiscais federais agropecuários e agentes de atividades agropecuárias de duas áreas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa: o Departamento de Saúde Animal (DSA) e a Coordenação Geral da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro). Os cuidados e observação relativos ao bem-estar animal começam bem antes do embarque, ainda nos chamados Estabelecimento Pré-Embarque (EPEs), também com a supervisão da equipe.

Na chegada ao porto, outra equipe assume os trabalhos. O Vigiagro tem a função de verificar se os animais chegaram em condições para embarcar nos navios boiadeiros – construídos exclusivamente para esse fim ou adaptados para isso – e seguirem viagem para o país de destino. A viagem entre os estabelecimentos pré-embarque e o porto deve ocorre no prazo máximo de 12 horas. Já a viagem entre o Brasil e a Turquia (destino da maioria dos animais) pode durar de 18 a 20 dias.

NSL Confinamento tem papel central na operação

Responsável pela maior parte dos animais embarcados, a NSL Confinamento & EPE foi a unidade de destaque entre as três Estações Pré-Embarque (EPEs) envolvidas na operação. A estrutura, considerada a maior em capacidade estática do Rio Grande do Sul para quarentena de bovinos, garantiu o cumprimento dos protocolos sanitários, o bem-estar animal e a eficiência logística exigida para operações internacionais deste porte.

Fiscalização Agropecuária do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a SEAPDR. Foto: Thiago Pereira

O confinamento recebeu cerca de 120 caminhões para realizar o transporta dos animais até o navio no Porto de Rio Grande. Toda a operação na NSL contou com a presença da Fiscalização Agropecuária do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a SEAPDR, além de integrantes do poder executivo da cidade.

Como EPE, a NSL é autorizada pelos órgãos como Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para realizar o confinamento sanitário obrigatório antes do embarque. Durante esse período, os animais passam por rigorosa inspeção veterinária, além de estarem sob cuidados alimentares e estruturais para garantir seu estado ideal até o transporte.

Fonte: Compre Rural