Por que as pessoas estão colocando pontos azuis nas lanternas traseiras das motocicletas?

Lanternas com um ponto azul junto com as lanternas vermelhas – Foto: Reprodução/slashgear.com/ND

Se você já andou na estrada recentemente, já deve ter notado algumas motocicletas com pontos azuis nas lanternas traseiras brilhando além do vermelho habitual e é difícil não se perguntar o que acontece com elas.

Esse fenômeno dos pontos azuis remonta à década de 1950 quando apareceu pela primeira vez em carros customizados como forma de se destacar. A resposta à pergunta do título são duas: estilo e nostalgia, especialmente em relação aos Estados Unidos do pós-guerra.

Agora, essa prática de colocar pontos azuis nas lanternas traseiras voltou a estar presente nas motos mais antigas da marca Harley Davidson. O processo é simples.

Um motociclista precisa simplesmente inserir uma lente azul minúscula e barata na lanterna traseira e isso geralmente é suficiente para alterar parte do brilho para o tom de roxo quando iluminada. Essa segunda cor, combinada com vermelho principal melhora a visibilidade.

As empresas como a Mooneyes vendem lentes blue dot até hoje, e muitos guias de instalação “faça você mesmo”. Em termos funcionais, uma teoria sugere que o contraste dos pontos azuis nas lanternas traseiras torna as luzes de freio da motocicleta mais visíveis em neblina ou com pouca luz.

Essa ideia sobre os pontos azuis nas lanternas traseiras circula há décadas e pode até parecer lógica à primeira vista. A luz vermelha é considerada eficaz para atravessar a neblina e chamar a atenção na estrada devido aos seus comprimentos de onda mais longos do que o azul.

Muitos motociclistas argumentam que é uma pequena compensação por um visual clássico, apontando que elas são como tatuagens para motos: uma declaração pessoal, mesmo que não façam sentido prático.

Tendência de pontos azuis nas lanternas traseiras pode custar caro

Essa tendência de pontos azuis nas lanternas traseiras das motocicletas pode parecer legal, mas as leis federais dos Estados Unidos são claras sobre lanternas vermelhas, então corre-se o risco de levar multa.

A combinação azul e vermelha geralmente é reservada para veículos de emergência. Alguns proprietários afirmam que usam pontos azuis nas lanternas traseiras há tempos sem terem sido abordados.

Muitos policiais se concentram mais em excesso de velocidade e direção agressiva do que em condições estéticas das motocicletas. Se sua motocicleta for registrada como custom ou clássica, você pode passar despercebido.

