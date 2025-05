Catalão terá fabrica de veículos chineses

Em visita oficial à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a instalação da montadora chinesa GAC Motor em Catalão (GO), reforçando Goiás como um importante polo da indústria automotiva no Brasil. A empresa, especializada em veículos híbridos e elétricos, vai assumir a antiga fábrica da HPE Automotores e planeja investir cerca de US$ 1,3 bilhão no país.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) durante o Fórum Empresarial Brasil-China, em Pequim, e consolida meses de negociações iniciadas ainda em 2024 com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A operação em Catalão deve começar em 2025, com a produção de três modelos: Aion V (elétrico), Hyper HT (elétrico) e Emkoo (híbrido). A GAC já convidou Lula para o lançamento dos primeiros cinco modelos no Brasil, inicialmente importados, em evento previsto para o dia 23 de maio, em São Paulo.

O movimento da GAC é parte de um pacote mais amplo de investimentos chineses no Brasil, que já somam R$ 27 bilhões em novos empreendimentos. A China, principal parceiro comercial do Brasil, mantém um fluxo de negócios de cerca de US$ 160 bilhões com o país, segundo a ApexBrasil.

Goiás se destaca ainda com outro investimento estratégico no setor de mobilidade elétrica. A Teld Eco Charger, gigante chinesa dos carregadores para veículos, confirmou uma unidade no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), com aporte de R$ 100 milhões. A empresa, responsável por 42% da produção de carregadores na China, também instalará três eletropostos de carregamento rápido em Goiânia, com tempo médio de 20 minutos por carga.