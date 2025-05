Adilson, Carlone e Guilherme propõem programa para dependentes químicos

Por Francisco Cabral

Os vereadores Adilson Carvalho, Carlone Assis e Guilherme Alves solicitaram ao executivo a criação de um programa municipal de atenção à pessoa em situação de dependência química e alcoólica. A iniciativa seria nos moldes do programa Mão Amiga: Resgate da Dignidade, existente em Chapecó-SC. “O objetivo é instituir um programa permanente, fundamentado em políticas públicas de saúde, assistência social e reinserção, destinado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas”, explicaram eles. “A proposta visa não apenas o tratamento, mas também o resgate da dignidade humana e a reintegração familiar, comunitária e profissional”. A estrutura sugerida para o programa inclui seis eixos principais:

- Diagnóstico e triagem, com abordagem humanizada por equipe multidisciplinar e avaliação clínica, social e psicológica dos indivíduos.

- Encaminhamento para tratamento, prevendo desintoxicação e internação voluntária ou involuntária conforme a Lei Federal nº 10.216/2001, além de convênios com comunidades terapêuticas e instituições de saúde mental credenciadas.

- Acompanhamento e reintegração, com monitoramento por profissionais de saúde e assistência social, oferta de cursos de capacitação, qualificação profissional e apoio psicológico para familiares.

- Parcerias interinstitucionais, envolvendo Ministério Público, poder judiciário, Polícia Militar, Defensoria Pública e entidades da sociedade civil, além da criação de um comitê gestor intersetorial para coordenar as ações e monitorar resultados.

- Prevenção e educação, com ações em escolas e comunidades, além de campanhas educativas voltadas à juventude e famílias.

- Monitoramento e avaliação, por meio de indicadores mensais e anuais sobre número de atendidos, tipos de encaminhamentos e índices de reintegração, com relatórios periódicos à Câmara Municipal.

Abimael pede reparos em praça do Filostro Machado

O vereador Abimael Silva requereu à administração municipal a realização de reparos e manutenção na praça do bairro Filostro Machado. “Trata-se de um espaço público essencial para a prática esportiva, lazer e convivência dos moradores da região. No entanto, a falta de manutenção tem comprometido a segurança e o bem-estar dos frequentadores do local”, alertou o autor do requerimento. Entre as providências solicitadas estão a instalação de lixeiras, colocação de novos bancos, instalação de tela de proteção na quadra de futsal, construção de cobertura para a quadra, substituição do piso existente por material adequado e construção de uma quadra de areia. O requerimento enfatiza a necessidade de que as intervenções sejam realizadas com urgência, visando garantir um ambiente seguro, funcional e propício à prática esportiva e ao lazer da comunidade. O vereador justifica que o investimento é fundamental para promover a socialização, incentivar hábitos saudáveis e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do setor Filostro Machado.

Carlinhos pede reforma de quadra de escola

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à prefeitura a reforma da quadra poliesportiva e a poda da grama na Escola Municipal Flávio Vilela. “Atualmente a quadra não oferece segurança ou estrutura para que as crianças possam realizar atividades físicas de forma adequada, enquanto a grama alta nas áreas externas tem causado preocupações relacionadas à saúde e à segurança dos alunos, especialmente com o início do novo ano letivo”, declarou.