Menos lixo, mais energia: programa de reciclagem da Equatorial Goiás evita CO₂ e economiza energia equivalente ao consumo de milhares de casas

Goiânia, maio de 2025 – Em Goiás, quase 1 milhão de quilos de resíduos que iriam parar em lixões e aterros foram transformados em economia, sustentabilidade e bônus na conta de energia. Esse é o resultado do programa E+ Reciclagem, uma iniciativa da Equatorial Goiás que, além de preservar o meio ambiente, garante benefícios diretos aos consumidores. O trabalho é lembrado em especial no próximo sábado (17), Dia Internacional da Reciclagem, instituído pela Unesco.



O projeto E+ Reciclagem, que oferece descontos na fatura de energia em troca de resíduos recicláveis é realizado em vários pontos pelo estado. Além de Goiânia, a ação está presente em Aparecida de Goiânia, Trindade, Anápolis, Buritinópolis e Jandaia. O objetivo incentiva os clientes a destinarem materiais como alumínio, vidro e papelão, que normalmente iriam para o lixo, em troca de benefícios na conta de luz.



Além do projeto ter gerado mais de R$57mil em bônus nas contas de energia em 2025, que é revertido em descontos na fatura, o E+ garantiu ações sustentáveis fundamentais para o meio ambiente. Entre elas:



Mais de 960 mil quilos de resíduos reciclados já foram coletados neste ano;

R$ 57.261,48 em bônus concedidos para os clientes;

4.392 MWh de energia economizados (o equivalente ao consumo anual de mais de 2.200 residências goianas);

3.488 Toneladas de CO2 evitados;

193.917,50 litros de água economizados.

Para o analista de operações do E+ Reciclagem da Equatorial Goiás, Jessé França, essa ação desempenha um papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável para todos. “Ao reciclar, não apenas diminuímos a quantidade de resíduos enviados para aterros e lixões, mas também contribuímos diretamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa, como o CO2. Cada tonelada de material reciclado ajuda a preservar nossos recursos naturais, reduz a poluição e minimiza o impacto ambiental”, afirma o analista.



Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro. Caso o valor do desconto seja maior do que o total da conta, o excedente é automaticamente creditado na fatura seguinte. Os clientes também podem optar por repassar o bônus para outra unidade consumidora cadastrada em seu CPF ou CNPJ ou ainda doá-lo para uma entidade beneficente sem fins lucrativos, mediante apresentação do número da conta contrato da instituição. Além disso, cada cliente pode consultar seus bônus através do aplicativo E+ Reciclagem.



E o que acontece depois?



Após o resíduo ser entregue nos pontos de coleta, ele é direcionado a uma das recicladoras parceiras, onde será iniciado o processo de transformação do resíduo coletado. Posteriormente, esses materiais são enviados à fábricas ou indústrias de reciclagem e são transformados em novos produtos, cada um de acordo com sua categoria.



Atenção aos resíduos aceitos:



- Papel: livros, revistas, jornais, papelão, documentos entre outros;

- Plástico: PET, plástico duro e PVC, entre outros;

- Metal: alumínio, ferro e bronze, entre outros.

- Eletrônicos: todo e qualquer tipo de resíduo eletrônico, como celulares, computadores, entre outros.

. Todo material coletado possui a cobertura do LGPD pois a concessionária possui grandes empresas parceiras.



Pontos de coleta em todo o estado:



- Santuário Sagrada Família - R. Prof. Lázaro Costa, 474 - Vila Nova Canaã, Goiânia;

- Reciclagem Anápolis - R. Frutuoso Maia de Oliveira, Rua - L-8, Qd. 05 - Vila Industrial, Anápolis

- RR Trindade - Rua São Francisco n° 743, Qd. 06, Lt. 12/13 - Núcleo Anhanguera, Trindade

- CEL da OAB - Av. de Furnas, 312 - Jardim Rio Grande, Aparecida de Goiânia

- Rua 12 – Fazenda Angical - Zona rural, Buritinópolis - GO, 73975-000

- Comunidade Terapêutica - Alameda dos Alecrins - Chácara 61, Trindade

- Jandaia - Av. D. Gercina Borges - Centro, Jandaia;