Oficinas gratuitas de contato-improvisação acontecem dias 17 de maio com a Nalini Cia de Dança

No próximo sábado, 17 de maio, às 17h, a sede da Nalini Cia de Dança, no Setor Jaó (Alameda Pampulha, 1773), recebe mais uma edição da oficina “Dança e Movimento para Todos”, voltada à prática do contato-improvisação. A atividade é gratuita, aberta ao público e a inscrição pode ser feita no link da bio do Instagram da Nalini: https://www.instagram. com/naliniciadedanca/ . A classificação indicativa é 14 anos.

Conduzida por Valeska Vaishnavi, artista e fundadora da companhia, a oficina propõe uma experiência de escuta corporal, toque e presença, a partir de técnicas de contato-improvisação. A prática convida os participantes a explorar o movimento em duplas ou grupos, utilizando princípios como peso, contrapeso, condução e estímulos sensoriais, num espaço seguro e acolhedor.

Foto Marcela Landeiro

A proposta também é acessível a pessoas com deficiência, com apoio de intérpretes de Libras e estratégias pedagógicas que favorecem a participação de pessoas cegas e surdas. O formato dialogado, o uso de imagens, gestos e condução corporal tornam a experiência inclusiva para diferentes corpos e vivências.

A oficina integra a programação do projeto Manutenção Nalini Cia de Dança, que conta com ações de formação, criação, circulação e impacto social ao longo de 2025. O projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento à Manutenção Continuada de Grupos e Companhias Artísticas (PNAB – nº 16/2024), fortalecendo o papel da dança como ferramenta de transformação e encontro.