Nova fonte de canabidiol é descoberta em planta presente no Brasil

Por Rodrigo Mozelli/Olhar Digital

Uma descoberta surpreendente no campo da biotecnologia brasileira pode revolucionar o acesso a tratamentos medicinais. Cientistas identificaram a presença de canabidiol, popularmente conhecido como CBD, em uma planta nativa amplamente distribuída no Brasil, anteriormente considerada apenas como vegetação indesejada.

A Trema micrantha, arbusto abundante em diversas regiões do País, revelou conter, em seus frutos e flores, o valioso composto terapêutico, conforme revelou à AFP, em 2023, o biólogo molecular Rodrigo Moura Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), relata o Science Alert.

O canabidiol, componente não-psicoativo da cannabis, vem ganhando notoriedade mundial por seus potenciais benefícios no tratamento de epilepsia, dores crônicas e transtornos de ansiedade. Diferentemente do THC (tetraidrocanabinol), o CBD não provoca alterações cognitivas ou sensoriais nos usuários.

“Representa uma alternativa legal ao uso da cannabis”, explicou o pesquisador. “Estamos falando de uma planta que cresce naturalmente por todo o Brasil. Isso possibilitaria uma fonte mais acessível e econômica de canabidiol”.

Mais detalhes sobre a planta brasileira

Análises químicas confirmaram que a Trema contém CBD, mas não apresenta THC, o que poderia contornar obstáculos legais e regulatórios enfrentados pela cannabis, ainda proibida em muitos países, incluindo o Brasil;

Vale ressaltar que cientistas já haviam identificado CBD em espécie relacionada na Tailândia. Agora, com financiamento de R$ 500 mil do governo brasileiro, a equipe pretende aprofundar as pesquisas para determinar os métodos mais eficientes de extração do composto e avaliar sua eficácia em pacientes;

O estudo deve se estender por pelo menos cinco anos, segundo estimativas de Neto, que ainda não publicou, formalmente, seus resultados.

A pesquisa surge em momento oportuno, considerando projeções da consultoria Vantage Market Research, que apontam crescimento exponencial do mercado global de CBD — de, aproximadamente, US$ 5 bilhões (R$ 28,31 bilhões, na conversão direta) atualmente para mais de US$ 47 bilhões (R$ 266,14 bilhões) até 2028, impulsionado, principalmente, por aplicações terapêuticas e de bem-estar.

Tipo de Trema micrantha

Distribuição de Trema micranthum blume (Imagem: Royal Botanic Gardens Kew/CC by 4.0)

Distribuição de Trema micranthum blume (Imagem: Royal Botanic Gardens Kew/CC by 4.0)

Canabidiol pode tratar dependência de crack, revela estudo brasileiro

O tratamento de usuários de crack com canabidiol (CBD) apresentou resultados melhores na redução da dependência e de efeitos adversos em relação aos medicamentos convencionais usados nos Centros Psicossociais de Álcool e Drogas. A conclusão faz parte de um estudo pioneiro realizado por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB).

Canabidiol apresentou resultados promissores

A pesquisa envolveu 73 usuários que foram alocados aleatoriamente, por sorteio, em dois grupos: 37 ficaram no de controle e 36 no grupo CBD. Os primeiros receberam remédios convencionais usados na dependência do crack. São eles: fluoxetina (antidepressivo), ácido valproico (estabilizador de humor) e clonazepam (ansiolítico) e um óleo placebo para simular o CBD.

Já o grupo CBD recebeu um óleo de canabidiol (50 mg/ml de CBD), sem THC (tetra-hidrocanabinol, que é um dos principais componentes psicoativos da planta), e três comprimidos placebo, que simulavam os medicamentos tradicionais.