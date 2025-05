Estados, municípios e embaixadas estão no radar da FICOMEX 2025

Goiânia, 05 de maio de 2025 - A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG) e a Faciest intensificaram os preparativos para a edição 2025 da Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central (FICOMEX). Ao longo de todo o mês de abril, foram realizados encontros importantes junto a estados, municípios, embaixadas e câmaras de comércio, com apresentação das novidades do evento. O presidente da Câmara de Comércio Exterior da ACIEG, Getúlio Faria, teve reuniões com integrantes dos governos de Mato Grosso e Rondônia, além das prefeituras de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e Aparecida de Goiânia.

“Os órgãos públicos, tanto estaduais quanto municipais, têm demonstrado grande interesse em participar da FICOMEX 2025, o que contribui para a geração de oportunidades relevantes de negócios para as empresas que estiverem na Feira”, avaliou o presidente da Câmara de Comex.

Faria ainda apresentou o evento para o deputado federal Rubens Otoni e para representantes de importantes empresas dos setores bancário, alimentício, de construção e de saúde. Também visando fortalecer laços para a FICOMEX 2025, a vice-presidente da Câmara de Comex, Anna Bastos, teve encontros com representantes de três pastas do governo do Estado de Goiás.

Reuniões estratégicas

Outro foco dos encontros de abril foram entidades e instituições estratégicas, como a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO). Anna Bastos abordou um plano de preparação para a participação das cooperativas do Sistema OCB nas rodadas de negócios promovidas ao longo dos três dias da FICOMEX 2025.

A vice-presidente da Câmara de Comex ressaltou que “a receptividade de todas as instituições tem sido muito positiva, o que fará com que a edição deste ano da Feira seja ainda mais inovadora”. As atividades do mês incluíram ainda um encontro do presidente da Câmara de Comex, Getúlio Faria, e da vice-presidente da ACIEG, Marisa Carneiro, com gerentes do Porto do Açu, complexo industrial e portuário especializado em infraestrutura para os setores de óleo, gás, mineração e logística.

Embaixadas e câmaras

As embaixadas e câmaras de comércio exterior também têm sido foco dos preparativos. Em abril, o representante da Embaixada de Singapura, Wilson Deng, foi recebido pela vice-presidente da Câmara de Comex na sede da Associação, em Goiânia.

Anna Bastos também esteve com câmaras de comércio exterior, como a Brazilian-American Chamber of Commerce of the Southeast, localizada nos Estados Unidos, e a Câmara de Investimentos e Comércio Brasil-Panamá, que confirmou participação na FICOMEX 2025. Já o presidente da Câmara de Comex se reuniu com representantes da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

SOBRE A ACIEG

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), fundada em 1937, é uma das principais entidades de defesa e fomento ao setor produtivo goiano. Composta por representantes de empresas dos mais diversos setores, a ACIEG oferece suporte, capacitação e serviços exclusivos para seus associados. Além disso, a instituição atua como ponte entre o poder público e o setor produtivo goiano. Atualmente, a associação é presidida por Rubens Fileti.

SOBRE A FICOMEX

A Feira Internacional do Comércio Exterior no Brasil Central (FICOMEX) reúne empresas, instituições e especialistas de diversos países para fomentar o comércio exterior, fortalecer a internacionalização de negócios e expandir relações comerciais entre o Brasil e o mundo. A Feira foi retomada pela ACIEG em 2024, após quase 20 anos, com o objetivo de promover negócios internacionais nos estados do consórcio Brasil Central (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia). Em 2025, a FICOMEX tem como tema “Transformação Digital e Sustentabilidade no Mercado Global", com uma programação que inclui palestras, rodadas de negócios e exposições.