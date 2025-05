Segunda-feira lidera acidentes com postes em Goiás;

Relatório da Equatorial Goiás aponta, ainda, que menos de 5% dos motoristas ficam no local do acidente.

Concessionária apoia campanha do “Maio Amarelo” e reforça importância da direção segura e consciente

Goiânia, 5 de maio de 2025 – Em pleno Maio Amarelo, levantamento da Equatorial Goiás revela que as segundas-feiras concentram o maior número de colisões contra postes no estado. Em todo o ano passado, por exemplo, foram quase 3,5 mil estruturas danificadas em acidentes. Apesar do alto número, apenas 1 em cada 10 motoristas envolvidos é identificado, de acordo com dados da companhia. A concessionária alerta que menos de 5% dos condutores permanecem no local do acidente, o que impede sua responsabilização pelos danos à rede elétrica e gera prejuízos e riscos para toda a população.

A Equatorial Goiás reforça a preocupação com os impactos da imprudência no trânsito. As colisões contra a rede elétrica causam interrupções no fornecimento de energia, prejuízos aos clientes e risco de morte. Grande parte dos acidentes são registrados em situações envolvendo álcool e direção, especialmente, entre jovens adultos. Neste Maio Amarelo, a empresa une forças com a campanha nacional “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, para chamar a atenção da sociedade sobre a necessidade urgente de uma mudança de comportamento nas ruas.



Baseado em dados do último ano, em média,10 postes são derrubados todos os dias, em Goiás, por causa de acidentes de trânsito. O gerente do Centro de Operações Integradas (COI) da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima, explica que o impacto é muito maior do que aparenta. “Quando um poste é abalroado, toda a rede elétrica local é comprometida. Isso afeta diretamente a distribuição de energia para hospitais, comércios, residências e serviços essenciais”. Além do risco de choques e novos acidentes, a substituição do poste pode levar até seis horas, ampliando os prejuízos para a sociedade.



Dias e horários críticos



A análise da companhia aponta que os dias úteis concentram a maior parte dos acidentes, com destaque para segunda-feira (15,7% dos casos). O período da manhã é o mais crítico, com 42,6% dos abalroamentos registrados entre 6h e 12h, especialmente entre 8h e 10h. Nas noites de sexta-feira e madrugada de sábado, o risco também aumenta devido ao maior consumo de bebidas alcoólicas.



Além da concentração por dias e horários, os dados revelam que os municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Anápolis lideram o ranking de colisões contra postes. Catalão, Senador Canedo e Jataí também aparecem entre as cidades com mais ocorrências. “Os dados mostram um padrão preocupante: o comportamento de risco é recorrente nos horários e dias de maior circulação, e nas regiões mais populosas do estado. Isso exige ações contínuas de conscientização”, reforça Vinicyus.



Perfil de quem mais se envolve nos acidentes



A associação entre álcool e direção aparece como um dos principais fatores para esse tipo de colisão. Pesquisas mostram que os motoristas envolvidos em abalroamentos, em sua maioria, são homens entre 18 e 34 anos, justamente o público que mais consome álcool antes de dirigir. Estatísticas nacionais indicam que 89% das mortes e 85% das hospitalizações decorrentes de acidentes envolvendo álcool são de homens, com forte predominância de motociclistas entre as vítimas.



Maio Amarelo: um chamado à responsabilidade



Neste Maio Amarelo, a Equatorial Goiás soma forças ao movimento nacional de segurança no trânsito para alertar sobre a importância da direção responsável. Sob o lema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, definido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a campanha de 2025 busca sensibilizar condutores a adotarem posturas mais seguras. A escolha da mensagem oficial também faz parte das ações que estão sendo empenhadas durante este mês pela Secretaria de Engenharia de Trânsito de Goiânia e reflete o apelo coletivo por mudança de comportamento urgente.



O secretário de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, reforça que a preservação da vida no trânsito também protege o bem-estar de toda a sociedade, evitando danos e garantindo mais segurança para todos. “A responsabilidade no trânsito deve ser um compromisso de todos. Cada atitude consciente ao volante salva vidas e também evita prejuízos que afetam a sociedade como um todo, como a interrupção de serviços essenciais e danos à rede elétrica. A vida deve ser sempre a nossa prioridade maior. Por isso, desacelerar, respeitar as leis de trânsito e agir com prudência são gestos de cuidado e cidadania”, completou o secretário.



Responsabilização de motoristas



Quando um motorista colide com um poste da rede de energia elétrica, a concessionária cobra do condutor os custos relacionados à substituição e reparo da infraestrutura danificada, a prática é respaldada por normas regulatórias e jurisprudência.​ Essa responsabilidade é baseada no princípio do ato ilícito previsto no Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar o dano causado a terceiros. Com isso, a companhia, têm o direito de buscar o ressarcimento dos prejuízos sofridos.​



Assim que um acidente é registrado, a distribuidora é notificada sobre o acidente, seja por meio de boletim de ocorrência, comunicação direta ou identificação durante inspeções de rotina. A partir disso, técnicos da empresa avaliam os danos causados à infraestrutura elétrica, incluindo postes, transformadores e cabos. Com base na avaliação, é feito um orçamento detalhado dos custos de reparo ou substituição dos equipamentos danificados.​ O motorista é formalmente notificado sobre os danos e os custos correspondentes, sendo solicitado o ressarcimento no prazo estipulado pela concessionária.​ Caso o motorista não efetue o pagamento voluntariamente, a concessionária pode buscar o ressarcimento por meio de ação judicial.​

A Equatorial reforça orientações segurança em casos de acidentes envolvendo postes da distribuidora:



• Caso tenha queda de cabos, procure ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa;

• Não se deve tocar em cabos que estejam no solo, sobre o carro ou ficar embaixo de estruturas danificadas;

• Caso o poste tenha caído sobre o veículo, o motorista não deve sair do automóvel até a chegada de socorro;

• No caso de pedestres que estiverem passando pelo local, a companhia alerta para não se aproximarem e chamarem pelo socorro imediatamente;



• Mantenha o veículo com a manutenção em dia, verificando as condições dos pneus, dos freios, dos faróis e dos retrovisores;

• Não dirija sob o efeito do álcool, remédios ou qualquer outra substância tóxica;

• Não use celular quando estiver dirigindo. Além de colocar em risco a sua vida, dos pedestres e outros motoristas, a infração para quem é pego usando o celular na direção é considerada gravíssima;

• Fique atento às condições da pista e do clima. Em caso de pista molhada ou de neblina, dirija com cuidado. Diminua a velocidade e mantenha a distância dos demais veículos;

• Respeite sempre a sinalização de trânsito e os limites de velocidade das vias, em qualquer dia, local e horário.