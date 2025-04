Nova Veneza: um pedacinho saboroso da Itália no interior de Goiás

Por Helder Barbosa

Com mais de 60% de sua população formada por descendentes de italianos, o município que fica há 29 quilômetros de Goiânia preserva a cultura dos seus fundadores por meio da arquitetura e da culinária, que é um dos destaques do 19 Festival Italiano da cidade, que neste ano acontece de 5 a 8 de junho

O Brasil é o país com o maior número de descendentes de italianos do mundo, segundo o último “Rapporto Italiani nel Mondo” [Relatório Italiano no Mundo] feito pela Fondazione Migrantes. São cerca de 30 milhões de brasileiros com origens familiares na Itália. O número corresponde à metade do total das pessoas com ascendência italiana do mundo — excluídos os nascidos em solo italiano, evidentemente. A maioria desses descendentes, que ainda hoje mantém uma forte influência cultural vinda daquele país, concentra-se no sul e sudeste brasileiro.

Mas em Goiás, a 29 quilômetros da capital Goiânia, no Centro-Oeste do Brasil, a pequena cidade de Nova Veneza guarda um saboroso pedaço da bella Italia. Com cerca de 60% de sua população formada por descendentes italianos, o município é uma das 15 cidades que integram o Circuito Gastronômico de Goiás, onde acontece o Festival Italiano de Nova Veneza. Neste ano, o evento já chega a sua 19ª edição e acontece entre os dias 5 e 8 de junho. A cidade fica a cerca de 29 quilômetros de Goiânia e pode ser acessada pelas rodovias GO-462 ou GO-222.

Reduto dos colonos italianos que vieram para o Brasil há mais de 100 anos, Nova Veneza é símbolo da imigração no Estado. Stival, Bisinoto, Faquim e Bosco foram as primeiras famílias vindas da Itália e que se fixaram na região por volta de 1912, unindo-se aos Sousa, Alves, Santos, Ferreira, Vargas, Peixoto e Constantino. “Já listei 36 sobrenomes italianos diferentes de famílias imigrantes que aqui se fixaram”, diz Marlene Stival, moradora da cidade e descendente de italianos. A localidade, por anos, ficou conhecida como “Colônia dos Italianos”, mas em 1958, tornou-se município e foi batizada de Nova Veneza.

O Festival Italiano

E foi justamente essa influência dos imigrantes italianos que vieram para Goiás que se deu origem a um dos mais tradicionais festivais do Estado, que chega à 19 edição em 2025. Com data agendada para os dias 5 a 8 de junho e tema “Tradizione è la Nostra Storia” (Tradição é a Nossa História, em Português), a festa oferece muita gastronomia, danças típicas e música típica.

“Esta se tornou a maior festa gastronômica e cultural do calendário oficial do Estado de Goiás", diz a coordenadora do evento, Maria do Carmo Basílio. No ano passado, a cidade mais italiana de Goiás recebeu 130 mil pessoas nos quatro dias de festa, um recorde. A cidade fica a cerca de 29 quilômetros de Goiânia e pode ser acessada pelas rodovias GO 462 ou GO 222.

Para servir este grande público, os insumos são em números impressionantes. Só a Cantina da Nonna, restaurante oficial do evento, irá preparar 15 mil pratos e, para isso, irá utilizar quatro toneladas de molho, 2,5 toneladas de frango e 25 vacas. Para as tradicionais polentas fritas, o petisco mais procurado durante a festa, uma tonelada de fubá foi adquirida. “Nossa produção total irá crescer em 20%", diz Maria do Carmo.

O Festival Italiano de Nova Veneza também mexe com a rotina dos moradores que participam ativamente da organização e realização da festa. Só na Cantina da Nonna, serão 100 cozinheiras durante o evento. De acordo com a organização do evento, toda a mão de obra contratada é preferencialmente de Nova Veneza. “Buscamos valorizar nossos conterrâneos e oportunizar criação de emprego e renda aqui”, finaliza Maria do Carmo.