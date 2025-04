Grupo goiano participa das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa na Capital Federal

O Grupo de Danças e Cantares Portugueses será uma das atrações do evento em comemoração ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, que acontece no próximo domingo, 4 de maio, na Praça Portugal, em Brasília (DF). Com horário estendido, a programação terá início às 10h e seguirá até as 20h, oferecendo ao público apresentações artísticas, feira de artesanato e gastronomia típica.

Fundado em 2003, em Goiânia (GO), o grupo é composto por 21 integrantes com média de idade de 74 anos. Com músicas tradicionais, figurinos autênticos e danças típicas, o grupo promove uma verdadeira imersão na cultura do norte de Portugal. Além de preservar as tradições lusitanas, a apresentação reforça a valorização da participação cultural da terceira idade, evidenciando a importância do envelhecimento ativo e da inclusão dos idosos nas atividades artísticas.

O evento, aberto ao público, celebra a diversidade e a riqueza cultural dos países lusófonos, aproximando gerações e fortalecendo os laços entre Brasil e Portugal por meio da música, dança, gastronomia e artesanato.