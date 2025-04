Companhia de energia e polícia em operação contra ladrões de cabos de cobre

Goiânia, Luziânia, Iporá e Caldas Novas estão entre os municípios que recebem ação de conscientização da companhia com apoio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC)

Goiânia, abril de 2025 - Para intensificar o combate ao furto de cabos de cobre no estado, a Equatorial Goiás realizou, nesta segunda-feira (28), a Operação Equi-Cobre, uma ação nacional do Grupo Equatorial, com o apoio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e da Polícia Militar. Com o objetivo de proteger a infraestrutura elétrica essencial e garantir a continuidade do fornecimento de energia aos clientes, a ação foi realizada nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Luziânia, Jardim Ingá e Iporá.

Técnicos da distribuidora visitaram estabelecidos comerciais, fiscalizaram os estoques e realizaram ações educativas e informativas para evitar a revenda de itens possivelmente furtados da distribuidora. O trabalho de conversa e tira dúvidas começou logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira e seguiu até o meio dia. Nenhuma irregularidade foi encontrada. "O furto de cabos não é apenas um crime contra o patrimônio, ele ameaça vidas e compromete serviços vitais para a sociedade, incluindo hospitais, escolas, sistemas de telecomunicações e o abastecimento de água", afirma o executivo corporativo de segurança empresarial do Grupo Equatorial, Johnathan Costa.

Em ação realizada em março deste ano, a Equatorial Goiás realizou a maior apreensão de cobre do país em 2025, com a recuperação de mais de 30 toneladas de cabos, incluindo 800 kg de cobre destinados a telefonias e 32 toneladas provenientes da rede elétrica. O caso foi em Goiânia e sete pessoas foram presas.

Operação Equi-Cobre

A Operação Equi-Cobre reafirma o compromisso do Grupo Equatorial com a segurança da população, a proteção da infraestrutura essencial e a busca por soluções inovadoras e sustentáveis, em linha com as tendências globais de segurança integrada e colaboração multissetorial.

Furto de cabos é crime!

O furto de cabos e equipamentos é crime com pena prevista em lei, além de trazer riscos à segurança dos infratores, prejudica a todos os moradores, pois os equipamentos são responsáveis por garantir e manter o fornecimento de energia da região. A ação é um risco para a vida, pois pode causar um choque elétrico e provocar ainda a morte.

Como parte do processo de reconstrução da rede que está sendo feito há quase dois anos, a Equatorial Goiás também tem investido em ações de segurança, intensificando as patrulhas em subestações e reforçando o sistema de segurança. São rondas 24h por dia, câmeras de monitoramento, câmeras com sensor de presença e equipamentos modernos que ajudam a fiscalizar as unidades da concessionária.