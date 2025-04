Equatorial Goiás investe mais de R$ 13 milhões na automação do sistema elétrico em 2024

Atualmente, 100% dos trabalhos executados em campo utilizam tecnologias digitais



Goiânia, 29 de abril de 2025 – Como parte de seu compromisso com a modernização da infraestrutura elétrica, a Equatorial Goiás modernizou e adotou ações para incremento da performance de atuação no sistema elétrico do Estado. Para isso, são utilizados quase oito mil equipamentos telecomandados na rede de distribuição e nas subestações, que fazem parte de um grande plano de automação do sistema no estado importante para garantir operações eficientes, seguras e confiáveis.



Na prática, esses dispositivos restabelecem automaticamente o fornecimento de energia após interrupções temporárias, evitando desligamentos prolongados e garantindo maior confiabilidade da rede elétrica. Segundo o gerente de obras e manutenção da Equatorial Goiás, Frederico Guimarães, a automação da rede diminui significativamente os impactos das interrupções, proporcionando um atendimento mais rápido e seguro aos clientes. "Ao investir nessas tecnologias, conseguimos otimizar as operações em campo, e desta forma, temos uma recuperação mais ágil e eficaz do fornecimento de energia em situações de ocorrência", destaca o gerente.



Essas inovações são essenciais para garantir a recomposição do sistema de forma ágil. Por meio da tecnologia semelhante às dos celulares, é possível realizar atuações em equipamentos de forma remota, sem a necessidade de atuação em campo. Também são utilizadas conexões via satélite e fibra ótica, que garantem a transmissão de dados a longas distâncias sem perda de qualidade. "Isso proporciona maior confiabilidade ao sistema, assegurando que os meios de comunicação sejam eficazes e diversificados, permitindo alcançar todas as regiões do estado", explica Frederico.



Outra ação relevante é o reforço na manutenção de cerca de 500 equipamentos que contém tecnologia de satélites, assegurando que cada dispositivo esteja ajustado à tecnologia mais apropriada para seu desempenho. Além disso, mais de 100 subestações passaram a contar com a implementação de inovações de comunicação, fortalecendo o sistema elétrico do estado.



Com essas ações, a Equatorial Goiás reforça seu papel na modernização da rede elétrica do estado, investindo em soluções inovadoras para garantir a excelência na distribuição de energia.



Sistema de Manobras Telecomandadas



Como parte do sistema de automação da Equatorial Goiás, o Centro de Operações, que funciona atualmente no município de Goiânia, na sede principal da companhia, é onde fica uma tecnologia moderna e eficiente, capaz de reduzir para menos de um minuto, o tempo de espera de uma ocorrência de falta de energia que geralmente demandaria horas, dependendo da situação. Equipes atuam 24 horas no monitoramento de todo sistema elétrico, em Goiás, para fazer as chamadas "manobras telecomandadas", e assim, técnicos a quilômetros de distância do local afetado pela falha no fornecimento, conseguem restabelecer a energia somente com os comandos à distância.



"Por meio das manobras telecomandas é possível operar os equipamentos da concessionária em todo o estado, e assim, identificar o trecho com defeito que causou a falta de energia na ocorrência recebida e de imediato, já restabelecer o fornecimento dos clientes que estão no trecho saudável ou trecho que não está afetado na rede”, afirma o gerente do Centro de Operações da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima.



O operador do sistema verifica em uma tela todas as redes e através de um “sinal sonoro” ou através de um aviso no monitor, ele sabe onde está acontecendo o problema e quantos clientes são afetados por ele. Com isso, rapidamente inicia as manobras. Em alguns casos, do próprio Centro de Operações, também é possível solicitar o envio de uma equipe especializada para identificar e resolver o problema o mais breve possível.



Reconstrução do sistema elétrico



Com cerca de 230 mil quilômetros de extensão, o equivalente a seis voltas em torno da Terra, o sistema elétrico goiano passa por uma verdadeira modernização. Em mais de dois anos, a Equatorial já investiu mais de R$ 4,2 bilhões na rede, ampliou e modernizou 203 subestações e entregou seis novas subestações: Aparecida, Riviera-Parque Atheneu (Goiânia), Anápolis-Universitário e Piratininga (São Miguel do Araguaia), JK Jataí e Pirenópolis. Também foram entregues sete novas linhas de distribuição de alta tensão e modernizadas outras seis.



As obras realizadas demonstram o compromisso da Equatorial Goiás com o desenvolvimento do Estado, promovendo avanços históricos na qualidade do fornecimento de energia elétrica. Em 2024, a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) apresentou uma redução significativa de 10,2 horas na visão cliente e 5,7 horas na visão regulatória. Já a Frequência Equivalente de Interrupção (FEC) caiu 5,5 vezes na visão cliente e 3,6 vezes na visão regulatória, posicionando a distribuidora dentro dos limites estabelecidos pela ANEEL. Essa performance representa os melhores índices de continuidade já registrados na história da concessão, reafirmando o compromisso da Equatorial com a qualidade do serviço prestado.