A indústria pesada do Agro estará presente na 25ª Bahia Farm Show

“A feira é o principal momento do ano para apresentar as principais novidades em tecnologia, além de ser a melhor oportunidade para que possamos nos conectar com os clientes, amigos e parceiros”

A Bahia Farm Show impressiona pela magnitude e diversidade das tecnologias apresentadas.

Na próxima edição da feira agrícola, que será realizada entre os dias 9 e 14 de junho em Luís Eduardo Magalhães (BA), as principais empresas do setor de máquinas e equipamentos agrícolas marcam presença como um dos principais atrativos do evento, exibindo o que há de mais moderno do setor do agronegócio. Em mais uma edição, a variedade de tratores, plantadeiras, pulverizadores, pivôs e colheitadeiras estarão em exposição e prometem atrair a atenção dos compradores e do público visitante.

Com o tema Agro Inteligente, Futuro Sustentável, a 19ª edição do evento proporcionará um ambiente ideal para networking e prospecção de negócios, fortalecendo as relações entre produtores e fornecedores das novas tecnologias para o campo. O presidente da Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas e Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba), Fábio Martins, garante que as principais revendas e empresas que atuam no setor do agronegócio na região estão com a presença confirmada na próxima edição da Bahia Farm Show.

“A feira é o principal momento do ano para apresentar as principais novidades em tecnologia, além de ser a melhor oportunidade para que possamos nos conectar com os clientes, amigos e parceiros”, explica Martins, diretor da Jaraguá, que comercializa as máquinas da HORSCH. Na última edição, a empresa surpreendeu quem visitou o estande com a plantadeira autônoma, pulverizadores de alto rendimento, e uma linha de semeadoras com até 106 linhas. Já a revenda Maxum Brasif inovou com um trator de rodas articulado, com 580 cavalos de pura potência para puxar até 61 linhas de plantio.

Outra grande do mercado, a Agrosul – John Deere trouxe como novidade um trator de 640 cavalos com capacidade para puxar qualquer plantadeira do mercado. A Fendt, também presente na região, apresentou um trator de esteira de alta performance para solos arenosos e um pulverizador econômico e versátil. A Bamaq, que revende os equipamentos da New Holland, reforçou o portfólio de novas tecnologias na divisão de pesados com pá carregadeira e retroescavadeiras que dentre os muitos atrativos, proporcionam ainda mais facilidade na operação.

Tecnologia de ponta – Para o presidente da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, ter toda essa variedade de tecnologias de máquinas e equipamentos é o grande atrativo da feira. “Propulsora do agronegócio com tecnologia de ponta, as concessionárias e empresas do setor apostam na Bahia Farm Show como o espaço para interagirem com os agricultores e apresentarem os lançamentos e as novas tecnologias do mercado. Ter as instituições financeiras presentes no mesmo espaço também facilita o acesso ao crédito em condições facilitadas. Todo este cenário faz com a Bahia Farm seja o melhor lugar para fechar negócios”, acredita.