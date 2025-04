4 destaques da nova fábrica de açúcar da Nardini

Assim o município de Aporé vai se consolidando entre os que mais arrecada no país.

A Nardini Agroindustrial, empresa do setor sucroenergético, inaugurou nesta quarta-feira, dia 23 de abril, a sua fábrica de açúcar na unidade localizada no município de Aporé, no sudoeste de Goiás.

Confira 4 destaques da fábrica de açúcar:

1: os investimentos na fábrica somam R$ 125 milhões

2: nessa nova operação, a companhia estima produzir 15 mil sacas de açúcar VHP por dia e mais de 2 milhões de sacas até o fim da safra.

3: a unidade goiana da Nardini foi inaugurada em 2023 e já movimenta a região com quase 900 colaboradores diretos e mais de 1500 indiretos desde a sua abertura.

4: na última safra, foram produzidas 1.074.000 toneladas de cana-de-açúcar e 103.802.000 litros de etanol hidratado.

Quem é a Nardini Agroindustrial

A Nardini possui sede no município de Vista Alegre do Alto, no interior de São Paulo.

Fundada em 1973 por Aurélio Nardini, a companhia cresceu sob os pilares da excelência em gestão, inovação e sustentabilidade.

Em cinco décadas de história a empresa se tornou uma das principais do setor sucroenergético nacional, produzindo açúcar, etanol, levedura e bioenergia por meio da CEN – Companhia Energética Nardini.

“A nova fábrica de açúcar é totalmente moderna, ela foi planejada e construída em apenas 15 meses, isso só foi possível graças a uma equipe engajada e disposta a trabalhar em prol de um futuro mais sustentável para Goiás e para o Brasil”, comenta o presidente da empresa Vanderlei Adauto Caetano.

No que se refere a investimentos, ele revela que “para esta primeira fase da fábrica foram investidos mais de R$ 125 milhões a princípio produzindo o açúcar apenas na versão VHP, que é o açúcar bruto. No futuro, já temos pretensão em produzir também a versão do açúcar cristal, da mesma forma que já é feito em nossa unidade paulista de Vista Alegre do Alto”, finaliza Vanderlei.

Fonte: Jornal da Cana