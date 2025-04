Internado, Bolsonaro relata falta de movimentos intestinais e soluços constantes

Jair Bolsonaro (PL) afirmou no último sábado (26), que ainda enfrenta complicações digestivas após passar por uma cirurgia no último dia 13 de abril, em Brasília. Em publicação nas redes sociais, o ex-presidente relatou que permanece com episódios de soluço e sem movimentos intestinais espontâneos.

De acordo com ele, os sintomas são consequência de um quadro de gastroparesia. “Ainda persistem sinais de gastroparesia (retardo no esvaziamento do estômago), soluços e, até o momento, desde a última cirurgia realizada no dia 13 de abril, não apresentei movimentos intestinais espontâneos”, escreveu.

“Estou recebendo suporte calórico e nutricional exclusivamente por via parenteral (endovenosa). Continuo realizando, de forma controlada, fisioterapia motora para recuperação da massa muscular perdida devido a situação de repouso pós-cirúrgico e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. A restrição para visitas permanece”, completou.

O boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado, confirma que o ex-presidente permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo a equipe médica, ele está clinicamente estável, sem febre e sem alterações na pressão arterial, mas ainda não se alimenta por via oral.

Gastroparesia

A gastroparesia afeta o esvaziamento gástrico, etapa essencial para o processo de digestão. Entre os sintomas mais comuns estão sensação de estômago cheio, náuseas, vômitos e saciedade precoce. A condição pode ser agravada por fatores como o tipo de alimento ingerido e situações de estresse.

Bolsonaro está internado desde 13 de abril, quando passou por uma cirurgia de 12 horas. O procedimento, segundo sua assessoria, foi necessário para tratar complicações decorrentes da facada que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral.

