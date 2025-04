Governo Federal já gastou mais do que arrecadou em 2025

Goiás - Exemplo de equilíbrio com desempenho fiscal positivo

Entre janeiro e 23 de abril de 2025, o Governo Federal arrecadou mais de R$ 1,27 trilhão, mas os gastos públicos já ultrapassaram R$ 1,616 trilhão, segundo dados do Impostômetro e da plataforma Ga$to Brasil. O déficit de aproximadamente 27% evidencia um cenário de desequilíbrio fiscal e reforça os desafios da gestão econômica nacional neste início de ano.

Goiás - Exemplo de equilíbrio

Na contramão desse panorama, Goiás apresenta um desempenho fiscal positivo. No mesmo período, o estado arrecadou cerca de R$ 26 bilhões e realizou gastos da ordem de R$ 14,37 bilhões — o equivalente a 55% da receita total. Essa diferença significativa entre arrecadação e despesas reflete uma gestão mais cautelosa e eficiente dos recursos públicos.

Como reflexo desse equilíbrio, o Governo de Goiás anunciou, no fim de março, a criação do Fundo de Estabilização Econômica (FEG), com reserva inicial correspondente a 1,5% do PIB estadual. O fundo foi concebido como uma estratégia de proteção em tempos de incertezas, permitindo ao estado manter investimentos e serviços essenciais mesmo em momentos de retração econômica.

“A transparência sobre esses números é essencial para a boa gestão pública e para o engajamento da sociedade”, afirma o presidente-executivo da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), Edwal Portilho (Tchequinho). "Ferramentas como o Ga$to Brasil permitem que a população acompanhe de perto como o dinheiro público está sendo utilizado. Quando comparamos os dados, vemos que Goiás tem conseguido manter uma gestão mais responsável em relação à arrecadação e ao gasto, o que é fundamental para a sustentabilidade fiscal e o desenvolvimento do estado",reflete.

A plataforma Ga$to Brasil, desenvolvida pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) em parceria com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), consolida dados dos três entes federativos — União, Estados e Municípios — promovendo mais transparência e controle social sobre as contas públicas.

Para o diretor-executivo do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), Erik Figueiredo, o Ga$to Brasil é uma ferramenta de cidadania poderosa e que tem potencial para transformar a relação entre a sociedade e o poder público. “É uma plataforma que reúne todos os gastos primários — federais, estaduais e municipais — e avança continuamente para mostrar esses dados de forma cada vez mais detalhada, como por categoria de despesa e por Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário)”, explica.

Erik ainda reforça a importância do controle dos gastos para o crescimento sustentável. “Acreditamos que o crescimento do Brasil deve ser impulsionado pela iniciativa privada e não pelo aumento descontrolado dos gastos públicos. Quanto mais o governo gasta, mais inflação se gera, o que leva a juros altos e desestimula a atividade produtiva privada. É o cidadão que paga essa conta.”