Governo de Goiás é premiado no Colunistas 2025 com campanha impactante sobre queimadas no Cerrado

O Governo de Goiás foi reconhecido com dois importantes prêmios no Colunistas 2025 por sua nova campanha publicitária de conscientização ambiental. A ação, intitulada Front Fire, foi desenvolvida pela agência PROPEG e utiliza tecnologia e criatividade para alertar sobre os danos causados pelos incêndios florestais à fauna do Cerrado.

A campanha conquistou o Ouro de Mídia na categoria Aproveitamento da Mídia Exterior e o Ouro de Mídia Exterior na categoria Produtos e Serviços Públicos, com peças que simulam, de maneira realista e impactante, o fogo consumindo o couro de uma onça-pintada e as penas de uma arara — duas espécies emblemáticas da biodiversidade brasileira.

Os painéis de outdoor foram confeccionados com acabamento em verniz texturizado, criando um efeito tridimensional com as cores preta e amarela. Durante o dia, difusores com gelo seco simulam a fumaça que se espalha pela imagem, e à noite, luzes especiais realçam a cena, potencializando o efeito dramático da destruição.

A proposta da campanha é sensibilizar a população sobre as graves consequências das queimadas ilegais e ressaltar que a fauna do Cerrado é uma das principais vítimas desses desastres ambientais.

Com essa iniciativa, o Governo de Goiás reforça seu compromisso com a preservação ambiental e o uso criativo de tecnologias para conscientização social.

