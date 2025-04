Brasileiro vira professor associado de Harvard School of Dental Medicine

Jamil Shibli, especialista em periodontia e inovação em biotecnologia e Head Of Science da Plenum Bioengenharia, é o novo professor associado da Harvard School of Dental Medicine, uma das instituições mais prestigiadas do mundo na área da saúde. Ele atuará no Department of Oral Medicine, Infection and Immunity, contribuindo como International Lecturer e pesquisador colaborador em projetos que unem especialistas brasileiros e norte-americanos.

A nomeação reforça o protagonismo da ciência brasileira no cenário global e reconhece o impacto da trajetória acadêmica e profissional de Shibli, que soma mais de 25 anos dedicados à odontologia, pesquisa clínica e desenvolvimento de tecnologias de ponta.

Carreira: De consultórios à academia global

Jamil Shibli formou-se em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Araraquara (UNESP) em 1996. Concluiu seu mestrado (2000) e doutorado (2003) na mesma instituição, com foco em Periodontia. Em sua trajetória internacional, passou pelo Department of Oral Biology da University at Buffalo, em Nova York, e hoje é professor nos programas de pós-graduação da Universidade Guarulhos (UnG) e da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, em São Paulo. Também é professor visitante na Universidade de Leuven, na Bélgica.

Atualmente, Shibli se destaca como um dos principais nomes da pesquisa em odontologia no país. Seus trabalhos envolvem biomateriais, regeneração óssea e tecidual, estruturas biomiméticas e impressão 3D aplicadas à saúde.

Inovação brasileira com reconhecimento global

Além de sua atuação acadêmica, Shibli também é um nome influente no setor de biotecnologia, sendo Head of Science na Plenum Bioengenharia, empresa brasileira que se tornou referência mundial em saúde suplementar. A Plenum é a única indústria do mundo a produzir, em larga escala, implantes impressos em 3D com tecnologia nacional, além de oferecer uma linha completa de regenerativos 100% sintéticos, utilizados em odontologia, ortopedia e oftalmologia.

"Esta nomeação é o reconhecimento de um trabalho coletivo. A ciência brasileira tem muito a contribuir em escala global. A colaboração com Harvard abre novas portas para avançarmos em pesquisas que podem transformar o cuidado com a saúde bucal e sistêmica", afirma Shibli.

Jamil Shibli possui formação em Odontologia (DDS, PhD) pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Departamento de Biologia Oral, pela University at Buffalo, NY. Atua como professor dos programas de pós-graduaçao e graduação da Universidade Guarulhos (UnG) e Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo ,além de ser professor visitante da Universidade de Leuven, Bélgica. Ele é um periodontista e atuante na indústria de biotecnologia, com competências em pesquisa, gestão, desenvolvimento de biomateriais e tecnologias de impressão 3D.

Na pesquisa, Shibli foca em estudos clínicos e pré-clínicos, avançando o conhecimento em periodontia. Ele se destaca na gestão de equipes e projetos de saúde e é especialista em biomateriais e estruturas biomiméticas para regeneração óssea e tecidual. Ele é um profissional dedicado à inovação e ao desenvolvimento de novas tecnologias para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas.