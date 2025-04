Caixas cênicas com espetáculos em miniatura serão apresentadas em festivais da Espanha, Portugal e Bulgária, com ações gratuitas em Goiânia.

Entre os dias 24 de abril e 20 de julho, o grupo Varanda Teatro realiza a circulação internacional do projeto “Teatro Lambe-lambe Mundo Afora”, levando uma arte genuinamente brasileira a festivais e instituições da Espanha, Portugal e Bulgária. A iniciativa contempla 22 apresentações do trio de espetáculos “Histórias Encaixotadas” (Tupi or not Tupi? - João Darte; Guerra - Guilherme Hernandes; Era Mar - Fernanda Pimenta), propondo intercâmbio cultural e a consolidação mundial do Teatro Lambe-Lambe. Este projeto foi contemplado pelo Edital Goiás Mundo Afora nº 14/2024, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Governo Federal, viabilizado pelo Governo de Goiás através da Secretaria de Estado da Cultura.

Com apresentações focadas em uma narrativa primordialmente visual, sem palavras verbalizadas, o trio “Histórias Encaixotadas” oferece experiências que alcançam públicos com deficiência auditiva e visual, com a utilização de audiodescrição disponível em português, espanhol e inglês.

Criado em 1989 por duas pedagogas brasileiras, o Teatro Lambe-Lambe é uma linguagem cênica que mistura elementos visuais e poéticos para proporcionar uma experiência intimista e única ao espectador. Pequenos espetáculos, com duração média de três minutos, são apresentados em caixas teatrais em miniatura, onde o público assiste individualmente por uma abertura, vivenciando histórias que combinam dramaturgia, iluminação e sonorização.

Circulação internacional e inclusão cultural

A turnê passará por importantes eventos e instituições culturais europeias, incluindo o 9º PortsXinel·la Festival Internacional de Títeres (Espanha), o 5º Festival Mochila (Portugal) e o 18º Bisóntere – Festival Internacional de Títeres (Espanha), além de apresentações em espaços renomados como o Centro del Títere (Madri). A programação se encerra na Bulgária, no 3º Festival Theatroscope, onde o grupo se apresentará em seis cidades diferentes.

Contrapartidas culturais gratuitas em Goiânia

Além da circulação internacional, o projeto reafirma seu compromisso com o acesso à cultura, realizando, em agosto de 2025, ações gratuitas em Goiânia. A programação inclui apresentações na Associação de Idosos Balneário, na Associação SEARA - Servindo, Educando, Acolhendo, Restaurando com Amor (JARDIM DOM FERNANDO II) e na Oficina Cultural Geppetto (Setor Pedro Ludovico), além de oficinas para crianças e uma palestra voltada a artistas e produtores culturais sobre as experiências da turnê.

“Histórias Encaixotadas”: arte e reflexão

O trio de espetáculos “Histórias Encaixotadas” transforma obras icônicas das artes visuais em narrativas sensíveis e imersivas. Inspiradas em pinturas de Tarsila do Amaral, Pablo Picasso e Piet Mondrian, as histórias abordam temas como fome, guerra e mudanças climáticas, criando experiências cênicas que convidam à reflexão sobre questões universais.

Dentro das pequenas caixas de Lambe-Lambe, as artes visuais transcendem a moldura e respiram. Três obras icônicas deixam de ser apenas paisagens estáticas e se tornam pulsações de um universo em movimento. As figuras, antes imobilizadas pela tinta, ganham gestos, anseios e murmúrios. As cores e linhas, libertas da quietude, dançam ao compasso de trilhas sonoras que embalam histórias fugazes, mas intensas.

Qual a medida exata da fome do Abaporu, de Tarsila do Amaral? Que pesadelos assombraram Pablo Picasso durante a Guerra Civil Espanhola, moldando as formas tortuosas de Guernica? E como um barco singra um oceano que, de súbito, se desfaz em deserto, seguindo as linhas de Mondrian?

A Varanda Teatro mergulhou nos detalhes dessas obras, captando suas vibrações e tensionando seus elementos para compor destinos improváveis. Um traço, uma cor, um gesto – tudo se agiganta e se desdobra em um microuniverso onírico. No breve instante de cada mini sessão, abre-se uma fenda no tempo, onde lampejam as múltiplas vidas que a arte sugere. Entre silêncios e movimentos, reflete-se sobre a fome, a guerra e a metamorfose do mundo, onde o efêmero se torna eterno por um instante.

Tupi or not Tupi? (João Darte) – O icônico Abaporu, de Tarsila do Amaral, sente fome, mas precisa reinventar sua alimentação em meio a um cenário árido.

Guerra (Guilherme Hernandes) – Inspirado em "Guernica", de Picasso, o espetáculo transporta o público ao estúdio do pintor, explorando a linha tênue entre sonho e realidade.

Era Mar (Fernanda Pimenta) – Baseado na estética de Mondrian, a história acompanha um barco que enfrenta eventos climáticos extremos, refletindo sobre a resiliência humana.

Sobre a Varanda Teatro

Fundada em 2010, pelos artistas Guilherme Hernandes e João Darte, a Varanda Teatro tem se destacado no cenário do Teatro de Formas Animadas no Brasil e no exterior. Criadora do MINI MUNDO – Festival Internacional de Teatro Lambe-Lambe, a companhia já levou seus espetáculos a festivais na América Latina e na Europa, consolidando-se como uma das principais referências na área.

O grupo utiliza o teatro de formas animadas como caminho para suas pesquisas e criações. Inicialmente focou-se no universo das máscaras teatrais e posteriormente no universo do Teatro Lambe-Lambe. Nessa jornada nasceram 10 espetáculos e encontros.

Atualmente também integra a formação, a pesquisadora, atriz e palhaça Fernanda Pimenta, Palhaça Malagueta, Bonequeira e Produtora. Doutora em Artes Cênicas pela UnB (2024) e Mestre em Artes da Cena pela Unicamp (2017). Fernanda tem mais de 20 anos de carreira, com atuações em diversas linguagens artísticas, como teatro físico, palhaçaria, cinema, teatro de bonecos e performance.

Guilherme Hernandes é bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Barão de Mauá e licenciado em Teatro e Artes Visuais pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Co-fundador e Diretor Artístico da Varanda Teatro, foi orientador de Artes Cênicas no SESI Rio Preto entre 2016 e 2019.

João Darte é formado em Teatro de Títeres y Objetos pela Universidad del Chaco Austral (Argentina), com especialização em Arte, Educação e Terapia pela Faculdade de Conchas (SP). Aprendeu confecção de máscaras teatrais em couro com Renzo Sindoca, em Veneza, e participou da residência artística com Hajo Schüler da Familie Flöz (Alemanha). Dirigiu espetáculos como “Utilidade Pública – Teatro Lambe” de Izabela Nascente (GO) e “Pequenos Mestres e Mestras” do Grupo Teatro do Imprevisto (SP).