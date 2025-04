O Brasil sediará, pela primeira vez, uma das mais importantes competições internacionais de química

A logomarca da competição foi reformulada pensando no torneio brasileiro

Pela primeira vez, o Brasil sediará a Olimpíada Internacional de Química Mendeleev (OIQM-59), que já está em sua 59ª edição. Uma das competições escolares mais antigas e prestigiadas do mundo, e reconhecida pela UNESCO, será realizada de 5 a 12 de maio na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. A iniciativa é organizada pela Faculdade de Química da MGU (Moscou), Fundação Melnichenko, em parceria com a instituição mineira.

O evento acontecerá durante a presidência brasileira do BRICS — sigla para o grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — e contará com a participação de 30 nações no total, incluindo países da União Europeia, como Áustria, Bulgária e Croácia, além de Quênia, Cuba, Arábia Saudita, entre outros.

Segundo os organizadores do evento, um dos principais objetivos da competição é apoiar alunos do ensino médio e da pré-graduação, a fim de expandir seus limites e formar um novo grupo de futuros cientistas. A cooperação para promover uma plataforma de diálogo entre a comunidade educacional e científica internacional também é destacada, conforme explicado pelo presidente do comitê organizador da Olimpíada de Mendeleev, diretor científico da Faculdade de Química da MGU e vice-presidente da Academia Russa de Ciências, Stepan Kalmykov.

“Por quase 60 anos, este torneio tem servido como um momento para jovens apaixonados por este assunto trocarem experiências e fazerem conexões. É a nova geração que está enfrentando os desafios de seus países. Uma competição como esta promove o intercâmbio de talentos globais, aproximando as nações para um futuro próspero”, afirma.

Participantes

Os alunos devem estar cursando o último ano do ensino médio ou pré-graduação e entre os vencedores das Olimpíadas Nacionais de Química. A competição final acontecerá em três etapas, entre teoria e prática.

No ano passado, o Brasil teve 10 representantes. O aluno mais velho tinha 19 anos e o mais novo, 16. Dois participantes eram de São Paulo (SP) - Etapa e Objetivo; sete participantes eram de Fortaleza (Organização Educacional Farias Brito, Colégio Farias Brito - Pré Vestibular Aldeota, Ari de Sá, Escola Ari de Sá Cavalcante, Colégio Master); e um de Valinhos (SP), Etapa. Para 2025, os participantes ainda estão em definição.

A UFMG está entre as cinco melhores universidades do Brasil e entre as 20 melhores da América Latina. Por desempenhar um papel fundamental na educação, ciência e cultura do país, a instituição foi escolhida para sediar o evento.

“É uma grande honra sediar uma das maiores Olimpíadas de Química do mundo. O país está implementando diversas iniciativas para aprimorar o ensino escolar e universitário, além de criar programas de formação continuada para professores. Para atingir as metas nacionais de desenvolvimento, precisamos de químicos, e é por isso que buscamos inspirar jovens a escolherem essa ciência como profissão. Com a Olimpíada de Mendeleev, esperamos incentivar descobertas na área e ajudar os participantes a construir laços com talentos de todo o mundo”, afirma a reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart de Almeida.

Premiações

A Fundação Melnichenko concede aos vencedores absolutos da competição individual o Prêmio Acadêmico Valery Lunin, em homenagem ao fundador da Olimpíada, Mendeleev. Os vencedores – alunos e escolas – receberão prêmios em dinheiro.

Identidade visual de 2025

Em 2024, a Olimpíada passou por uma reformulação de marca pela primeira vez em sua história. Seus novos símbolos permanentes são o logotipo em forma de anel de benzeno, uma indicação do ano de fundação da Olimpíada (1967) e o lema – a famosa frase de D.I. Mendeleev “O orgulho de um professor está em seus alunos”. Para cada nova edição da Olimpíada, um estilo visual individual é criado para familiarizar os participantes com o país sede.

Já em 2025, o design desta edição é inspirado nas cores vibrantes e alegres da bandeira nacional brasileira, bem como em sua fauna e flora únicas. O futebol, um dos principais motivos de orgulho do Brasil, também foi incluído. O logotipo da edição de 2025 é uma flor hexagonal abstrata nas cores da bandeira brasileira. O centro da imagem representa o núcleo de um átomo e uma bola de futebol.

Fundação Melnichenko

A Fundação é coorganizadora e parceira, fornecendo apoio de patrocínio desde 2017. No ano passado, pela primeira vez, um representante da organização esteve entre os copresidentes do Comitê Organizador, a fim de desenvolver uma identidade corporativa unificada para a Olimpíada.

Para a CEO da Fundação Melnichenko, Tatiana Zhuravleva, a expansão da Olimpíada para além do continente demonstra que não há fronteiras para projetos científicos e educacionais e que as ideias de cooperação multilateral e de longo prazo são capazes de superar todas as barreiras. "Com base no trabalho do Comitê Organizador, podemos ter certeza de que a sede da Universidade Federal de Minas Gerais será um excelente local para uma das maiores competições estudantis do mundo, e que a 59ª Olimpíada Internacional de Mendeleev será realizada em alto nível, representando um novo passo no fortalecimento da cooperação global em ciência e educação, especialmente entre os países do BRICS", afirma.