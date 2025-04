Bahia Farm Show 2025 promete movimentar a economia regional

Vem aí a maior feira do Agro do Norte e Nordeste do Brasil, Bahia Farm Show

A Bahia Farm Show não só reúne os maiores nomes do agronegócio nacional, mas também se destaca como um motor de crescimento econômico que impulsiona diversas áreas, como o comércio e os serviços. A dois meses do seu início, a próxima edição da maior feira de tecnologia agrícola do Norte/Nordeste já começa a movimentar as empresas de vários segmentos da economia que darão suporte à realização do evento, que será realizado entre os dias 9 a 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães. Empresas e profissionais ligados à montagem e desmontagem de estandes, agências de viagens, hotéis, buffets e restaurantes e vigilância patrimonial e limpeza, dentre outros, começam a se planejar para oferecer os seus produtos e serviços.

Para a gerente do Hotel Solar Rio das Pedras, Luana Corsi, o planejamento para o evento começa ainda na edição anterior, quando são confirmados os dias da feira. “Neste momento, as entidades e empresas que se hospedam conosco, fazem as reservas com um ano de antecedência. Durante o período, temos 100% dos nossos apartamentos ocupados. É uma época que nos preparamos com a contratação de mais profissionais para atender toda a demanda do período”, afirma.

A gerente da agência de viagens Redon do Brasil, Adriana Camargo, explica que o período da Bahia Farm Show é de alta demanda de transporte, seja aéreo ou rodoviário, com deslocamento de todo o Brasil até a região. “Temos atualmente duas opções de voos diretos diários saindo de Salvador e de Belo Horizonte até o aeroporto de Barreiras. Também utilizamos as linhas de ônibus convencionais ou fretados para trazermos os expositores e visitantes até a feira em Luís Eduardo Magalhães”, explica ela, que vê o período da Bahia Farm como um dos mais importantes do ano para o setor de viagens do oeste baiano.

Outro segmento bastante aquecido no período é de restaurantes, buffets e lanches em geral, com alta demanda dentro e fora do complexo Bahia Farm Show. “Estaremos com um restaurante dentro da feira para melhor atender expositores e visitantes. Esta operação demanda muito planejamento, investimento e esforço, com as contratações e treinamentos necessários para atender o público, que é bastante exigente”, afirma Fabiane Paloschi do restaurante Território Steakhouse.

Desenvolvimento – Ao analisar a importância da feira para a região, o secretário de desenvolvimento econômico de Luís Eduardo Magalhães, Nei Vilares, entende que a Bahia Farm Show tem um impacto significativo na economia local e regional. “Antes, durante e depois da feira, centenas de empresas, comerciantes e prestadores de serviços experimentam um aumento considerável em seus negócios, refletindo o dinamismo econômico gerado pelo setor do agronegócio e de uma feira dessa magnitude. Isso resulta na criação de empregos temporários e no fortalecimento de diversos setores da economia que se beneficiam diretamente do fluxo de visitantes e expositores”, afirma.

Para o presidente da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, a feira se consolidou como um vetor de desenvolvimento regional, sendo considerada a maior oportunidade do ano para que as empresas encontrem na feira uma plataforma para fazer crescer os seus negócios, estreitar relações comerciais e impulsionar o desenvolvimento da economia regional. “Com a constante evolução e a busca por inovação, a feira continuará a ser um marco do agronegócio brasileiro e um ponto crucial para o fortalecimento da economia regional. A feira funciona como um elo entre o campo e a cidade, criando um ambiente propício para novos negócios e parcerias que se refletem diretamente na economia local”, reforça.

