Importações chinesas de soja marcam o menor volume desde 2012, influenciadas pelas crescentes tensões entre EUA e China

A consultoria estima que em abril, a China importe 8,0 mi de t de soja, sendo a maior parte originária do Brasil, dado o avanço das tarifas recíprocas entre norte-americanos e chineses, além do calendário agrícola.

Em março, a China importou 3,5 mi de t de soja de diferentes origens, de acordo com informações disponibilizadas pela Autoridade Aduaneira Chinesa (GACC). Esse montante é 40% inferior às aquisições de fevereiro e 37% abaixo de março de 2024, além de figurar como o menor volume para março desde 2012.

Este recuo nas compras é resultado, em boa parte, do acirramento das tensões entre os EUA e a China ocorridas ao longo do último mês e reforçadas na primeira quinzena de abril, quando a China oficializou tarifas de 125% sobre todos os bens originários dos EUA em retaliação às crescentes taxas anunciadas pelo país norte-americano.

Os EUA são a segunda principal origem da soja importada pela China. Ao longo de 2024, 21% do volume da oleaginosa adquirido pelo país asiático fora produzido pelos norte-americanos, o equivalente a 22,1 mi de t. Logo, incertezas a respeito dos fluxos comerciais de commodities devem prejudicar a aquisição de novos lotes.

Desde 2017, o Brasil é a principal origem das compras chinesas de soja, sendo origem de 71% do volume total adquirido em 2024. Nesse sentido, a China é o principal destino das vendas de soja do Brasil, recebendo 73% dos embarques brasileiros ao longo de 2024. Como maior fornecedor global do produto, com safra recorde estimada pela DATAGRO em 169,1 mi de t em 2024/25 e potencial exportador próximo a 107 mi de t, é esperado que as compras chinesas da soja brasileira sejam elevadas expressivamente em abril e maio – em especial devido à sazonalidade do calendário agrícola. O plantio da safra de soja 2025/26 nos EUA ainda não foi iniciado, o que naturalmente limita a disponibilidade do produto no país no período. Em contrapartida, a colheita brasileira 2024/25 segue em pleno andamento, ampliando a oferta sul-americana no mercado internacional.

Os embarques brasileiros no período dão reforço à análise. Em março, foram exportadas pelo Brasil 11,1 mi de t de soja com destino à China, equivalente a 76% do exportado no mês (14,7 mi de t). Trata-se do maior volume enviado ao país asiático em março na série histórica e o segundo maior volume mensal ao todo, superado apenas pelo dado de abril de 2021.

A DATAGRO Grãos estima que, em abril, a China deverá adquirir 8,0 mi de t de soja, sendo a maior parte originária do Brasil, considerando-se a ampliação da oferta no país (dada a finalização da colheita recorde), a histórica relação comercial entre o Brasil e a China e a evolução do conflito comercial entre EUA e China.