Agronegócio representa 70% dos investidores no mercado imobiliário de Itapema, que possui um dos metros quadrados mais valorizados do país

A demanda por imóveis de alto padrão deve crescer ainda mais com a previsão de safra recorde, o que tende a impulsionar a valorização imobiliária local, que já registra cerca de 20% ao ano em empreendimentos estratégicos, como o Edify One, projeto de alto padrão em construção que tem entre os sócios a NR Sports, empresa de Neymar Pai, responsável pela gestão da imagem e dos contratos do craque do futebol.

Abril, 2025 - Com expectativa de crescimento de até 7,4% em 2025 e previsão de R$ 1,43 trilhão em receita no Valor Bruto da Produção (VBP), o agronegócio brasileiro movimenta não apenas a economia do campo, mas também o mercado imobiliário de luxo — com destaque para o litoral de Santa Catarina. Em Itapema, segunda cidade no ranking nacional de valorização imobiliária e que registrou Valor Geral de Vendas (VGV) superior a R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre de 2025, segundo dados divulgados pelo aplicativo DWV, um levantamento realizado pela construtora Edify revelou que cerca de 70% dos investidores em imóveis de alto padrão têm origem no agro.

Com a projeção de uma supersafra de 325,7 milhões de toneladas, segundo a Conab, a expectativa é de aumento na demanda por ativos imobiliários seguros, o que tende a intensificar ainda mais a valorização dos empreendimentos de alto padrão na região, que já ultrapassa os 20% ao ano em projetos estratégicos. É o caso do Edify One, empreendimento de luxo em construção na cidade, com unidades que chegam a R$ 49 milhões e que tem entre seus sócios a NR Sports, empresa que administra a carreira de Neymar e atua na gestão da imagem, contratos e novos negócios do jogador de futebol.

Para Luiz Feitosa, sócio da Edify e com 34 anos de atuação no mercado imobiliário, o movimento dos empresários do agronegócio em direção a imóveis de alto padrão é resultado de uma leitura madura do cenário econômico e da solidez patrimonial que esse tipo de investimento oferece. “O produtor rural, especialmente aquele que construiu seu patrimônio com visão estratégica, entende que imóveis bem localizados e de padrão elevado são instrumentos de preservação e expansão de capital. Ao contrário de aplicações financeiras expostas à volatilidade do mercado, o imóvel de alto padrão entrega segurança jurídica, proteção contra inflação e liquidez — principalmente em regiões com alta demanda, como o litoral norte de Santa Catarina. Essa é uma escolha típica de quem pensa a longo prazo e prioriza investimentos com baixa exposição ao risco”, explica.

Outro fator apontado por Luiz Feitosa para o interesse crescente em imóveis em Itapema é que, além da alta rentabilidade, o investidor pode usufruir do bem enquanto ele se valoriza. A cidade se destaca por oferecer qualidade de vida, segurança e um litoral privilegiado, com 14 quilômetros de orla e oito praias, atributos que reforçam o apelo da região para quem busca bem-estar e retorno financeiro ao mesmo tempo.

“Itapema une tudo o que o investidor de alto padrão procura: mar, tranquilidade, estrutura e uma experiência de vida diferenciada. Não é só uma aplicação segura, é um estilo de vida que conquista cada vez mais o público do agro”, afirma Feitosa.

Por que os empresários do agro tem escolhido o Edify One?

Segundo o especialista, o Edify One tem atraído o público do agro por apresentar um mix do que esses investidores buscam: segurança patrimonial, alto padrão, localização estratégica e valorização garantida. Com VGV estimado em R$ 600 milhões, o empreendimento está sendo construído na área mais nobre de Itapema, na esquina da Avenida Beira-Mar com a Rua 307, e foi pensado para investidores exigentes que aliam racionalidade financeira a um estilo de vida sofisticado. O projeto terá 60 apartamentos, com metragens entre 264 m² a um triplex com quase 1.000 m², e valores que chegam a R$ 49 milhões.

Com 41 pavimentos e 32 mil m² de área construída, o Edify One se diferencia não apenas pela arquitetura moderna e pela fachada envidraçada com vista total para o mar, mas também pelos serviços e estruturas de alto padrão. São 2.700 m² de área de lazer, distribuídos em dois andares, com piscina de transbordo, spa, wine room, pub, salão de jogos, sauna, lounges ao ar livre e academia de frente para o mar. A garagem foi projetada para carros esportivos, com vagas preparadas para carregamento de veículos elétricos, e o sistema de segurança será operado com monitoramento por inteligência artificial. A previsão de entrega é para dezembro de 2028.

Sobre o Edify One

A Construtora e Incorporadora Edify nasceu da união de experientes empresários do ramo da construção civil e imobiliário com o objetivo de trazer inovações ao mercado catarinense, além de oportunidades de investimentos de alto potencial de rentabilidade e produtos de excelência que aliem conforto, tecnologia e sustentabilidade. Por meio da sociedade de diversas empresas, entre elas a NR Sports (dona do terreno e sócia), a construtora apresenta o empreendimento Edify One na categoria de alto padrão, em frente ao mar, na cidade catarinense de Itapema, que está no topo do ranking de valorização imobiliária no Brasil.