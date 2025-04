Troca de Experiências entre Jataí e Rio Verde Fortalece Gestão Pública

Nesta terça-feira, 15 de abril de 2025, uma equipe da Administração Pública Municipal de Jataí, composta pelo Secretário de Gestão e Planejamento, Maykon Richard Miranda de Moura, e pela Superintendente de Gestão de Pessoas, Maristela Assis do Prado, junto com a servidora Nilda Martins, realizou uma visita ao Paço Municipal de Rio Verde. O objetivo do encontro foi promover uma troca de experiências com a Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura local, representada pelo Secretário Álvaro César de Souza Costa e sua equipe.

A visita permitiu que as equipes de Jataí e Rio Verde compartilhassem conhecimentos e práticas de gestão, buscando aprimorar o trabalho realizado em ambas as cidades. O Secretário Maykon Richard destacou a importância da troca de informações para o desenvolvimento das secretarias envolvidas: “Acreditamos que essa troca de conhecimento e informações foi muito importante. Ao compartilhar nossas experiências e aprender com o trabalho realizado em Rio Verde, podemos fortalecer a administração pública em Jataí e buscar soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos”, disse o Maykon Richard.