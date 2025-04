Rei do Gado faz uma escolha ousada e muda o rumo da pecuária no Brasil

Por Thiago Pereira/Compre Rural

Com visão estratégica e ousadia, o pecuarista Roque Quagliato, o verdadeiro “Rei do Gado”, transformou terras isoladas na Amazônia em um dos maiores projetos agropecuários do país, inspirando gerações e deixando um legado de pioneirismo, crescimento e controvérsias.

Nos bastidores do agronegócio brasileiro, poucos nomes carregam tanto peso quanto o de Roque Quagliato. Conhecido nacionalmente como o “Rei do Gado”, o pecuarista é uma verdadeira lenda viva da pecuária de corte. Com uma trajetória marcada por visão de futuro, coragem para desbravar a Amazônia e espírito empreendedor, ele construiu, ao longo de cinco décadas, um dos maiores rebanhos privados do Brasil e um império que se tornou referência no setor.

A história de Roque começa em São Paulo, onde sua família atuava no setor sucroalcooleiro, administrando a tradicional Usina São Luiz em Ourinhos. Mas foi nos anos 1970, durante a política do governo militar de incentivo à ocupação da Amazônia, que o caçula dos irmãos Quagliato enxergou uma oportunidade ousada: trocar a segurança do interior paulista pelo desafio de construir algo grandioso no sul do Pará.

Em 1973, aos 33 anos, Roque desembarcou em Sapucaia (PA), onde, segundo ele próprio, “não tinha cidade, não tinha estrada… não tinha nada”. Com apoio dos incentivos fiscais da SUDAM, fundou a Fazenda Rio Vermelho e começou a transformar a floresta em pastagens produtivas.

“Desenvolvendo o Pará na pata do boi”, frase que segue na entrada da Fazenda Rio Vermelho, a maior do grupo e a pioneira no estado.

Construção de um reinado

Ao longo das décadas seguintes, Roque Quagliato foi além. Desbravou a região de Xinguara e municípios vizinhos, estruturando o que viria a ser um dos maiores complexos pecuários do país. Ao lado dos irmãos, criou o Grupo Quagliato, responsável por um rebanho que, já nos anos 2000, somava cerca de 150 mil cabeças de gado em mais de 85 mil hectares no Pará.

O crescimento não parou.

Em 2023, o grupo protagonizou uma das maiores negociações imobiliárias do agro brasileiro, adquirindo 27 mil hectares adicionais em Xinguara, elevando para cerca de 112 mil hectares o território controlado pelo grupo.

Hoje, o Grupo Rio Vermelho possui aproximadamente 240 mil cabeças de gado de corte, número que consolida Roque Quagliato como o maior pecuarista individual do Brasil. Além da atuação no Pará, a família mantém negócios no setor sucroalcooleiro e pecuário em São Paulo, Paraná e Goiás, fortalecendo um império multissetorial.

Pioneirismo e influência no setor

Mais do que números grandiosos, a trajetória de Roque Quagliato influenciou práticas que hoje são referência na pecuária nacional. O pecuarista foi um dos primeiros a defender a intensificação sustentável da produção. Seu lema – “Intensificar a pasto para preservar o meio ambiente” – reflete a filosofia de aumentar a produtividade sem avançar sobre novas áreas.

Leia matéria completa Compre Rural