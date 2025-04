A administração municipal avança em novo acesso ao Câmpus Jatobá da UFJ

A Prefeitura de Jataí mantém o foco na concretização do projeto que visa proporcionar um acesso seguro ao Câmpus Jatobá da Universidade Federal de Goiás (UFJ). A iniciativa propõe a criação de uma nova via de saída, com ligação planejada através do Conjunto Estrela Dalva, como uma solução efetiva para o “Retorno Seguro” da comunidade acadêmica.

Segundo Cantimiro Melo Martins, Secretário de Obras e Planejamento Urbano, a obra de interligação terá uma extensão de 500 metros de asfalto. Essa nova via beneficiará não apenas professores e alunos da UFJ, mas também o pessoal do Parque Tecnológico e da BRK Ambiental, considerando a localização da Estação de Tratamento de Esgoto nas proximidades. O principal objetivo é garantir a segurança de todos, evitando a necessidade de utilizar o perigoso retorno pela BR-364.

O Secretário Cantimiro Melo Martins também adiantou que a obra será seguida por outras melhorias importantes, como a instalação de iluminação ao longo da nova pista e a completa revisão e reconstrução do trevo de acesso ao Conjunto Estrela Dalva, visando aumentar a segurança para toda a comunidade local.

A nova via de acesso terá seu ponto de chegada no Conjunto Estrela Dalva, especificamente na Rua do Capado, distante apenas 150 metros da principal avenida que já oferece acesso direto à Rodovia BR-364. Nesse ponto de confluência da nova travessia com o Estrela Dalva, será construída uma rotatória para otimizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança viária.

O Secretário informou que os trâmites para a execução da obra estão em estágio avançado. Desde os primeiros dias da gestão do Prefeito Geneilton Assis, os projetos para este novo acesso à UFJ foram iniciados, demonstrando a prioridade dada à questão. Segundo ele, os projetos e o orçamento da obra já foram concluídos. Atualmente, a Prefeitura e a Câmara Municipal, com o apoio dos Vereadores Lazinho do Asfalto e Luciano Lima, estão na fase de obtenção das licenças ambientais e da outorga da cascalheira, aguardando a liberação final para o início das obras.