Mudança no Trânsito: Conversão à Esquerda é Liberada em Cruzamento da Av. Tancredo Neves

A Superintendência Municipal de Trânsito anunciou que, a partir da tarde de 15 de abril, os motoristas que se aproximam do cruzamento semafórico da Av. Tancredo Neves com a José de Carvalho, vindo do Shopping, poderão realizar conversões à esquerda. Essa mudança tem como objetivo aumentar a segurança no trânsito da área.

A implementação dessa nova regra é parte de um esforço contínuo para melhorar a fluidez e a segurança nas vias da cidade. A medida foi comunicada pelo Departamento de Sinalização, que busca informar os condutores sobre as alterações no tráfego.

COMUNICAÇÃO PMJ