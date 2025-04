A COMTAT, em parceria com a Prefeitura de Jataí e a Secretaria Municipal de Turismo, está organizando a 1ª Noite do Pescador no Lago Bonsucesso, marcada para o dia 17 de abril, véspera de feriado. O evento ocorrerá das 08h às 22h e promete atrair entusiastas da pesca.

Os participantes terão a chance de competir por uma premiação de R$ 1 mil para o maior peixe capturado. Os ingressos variam de preço, com opções para adultos, aposentados e crianças, garantindo acessibilidade para diferentes públicos.

É importante ressaltar que o uso de canoas será restrito aos portadores de pulseiras, e cada participante terá o direito de pescar até dois peixes. O evento promete ser uma ótima oportunidade para a comunidade se reunir e celebrar a pesca em um ambiente agradável.

COMUNICAÇÃO PMJ