Vereadora quer reativação do Programa Guarda Mirim

Marcos Patrick solicita revitalização de pista de caminhada

O vereador Marcos Patrick reivindicou à administração municipal a revitalização da pista de caminhada localizada na Avenida Castelo Branco, próxima ao Exército. “A atual estrutura apresenta desgaste significativo, incluindo trechos irregulares, sinalização inadequada e iluminação insuficiente, o que compromete a segurança dos usuários, especialmente no período noturno”, informou o parlamentar. “São necessárias intervenções como melhorias na pavimentação, instalação de nova sinalização e reforço na iluminação e reparos gerais para garantir acessibilidade e segurança aos frequentadores. Essas ações visam incentivar a prática esportiva e promover um ambiente mais adequado para o lazer e a saúde da comunidade. A revitalização é essencial para preservar a funcionalidade do espaço público e fomentar o convívio social entre os moradores”.

Luciano propõe reativação de Campeonato Interclasse

O vereador Luciano Lima propôs à administração municipal a reativação do Campeonato de Futebol Interclasse (Jogos Escolares) nas escolas públicas do município. “São grandes os benefícios da prática esportiva para os estudantes, como a promoção da saúde física e mental, prevenção de doenças, desenvolvimento motor e melhoria na qualidade de vida”, destacou ele. “A iniciativa está alinhada ao artigo 217 da Constituição Federal e aos artigos 10 e 49 da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023). Os Jogos Escolares promovem lazer, interação social, fortalecimento de vínculos e intercâmbio cultural entre os alunos. O esporte contribui para o desenvolvimento de valores como disciplina, trabalho em equipe, responsabilidade e respeito às regras. O envolvimento em competições escolares é apontado como uma ferramenta importante para a formação social e profissional dos jovens”.

Kátia quer reimplantação do projeto Guarda Mirim

A vereadora Kátia Carvalho solicitou ao executivo a realização de um estudo técnico para viabilizar a reimplantação do projeto Guarda Mirim no município. “A iniciativa é uma ferramenta eficaz na inclusão social e no desenvolvimento de disciplina e responsabilidade entre adolescentes em situação de vulnerabilidade”, afirmou ela. “Além disso, oferece oportunidades de qualificação e aprendizado, ajudando jovens a se afastarem de situações de risco e a fortalecerem valores essenciais para sua inserção na sociedade e no mercado de trabalho. A reativação do projeto trará benefícios não apenas aos participantes, mas também à comunidade em geral. Entre os impactos positivos estão a redução da evasão escolar, o incentivo à cidadania e a colaboração com ações voltadas à segurança pública. O projeto também pode estabelecer parcerias com empresas e órgãos públicos para oferecer estágios e capacitação profissional aos adolescentes, ampliando suas perspectivas futuras”.

Foto: Guarda Mirim de Senador Canedo

Lazinho pede recapeamento e sinalização no Conjunto Rio Claro

O vereador Lazinho do Asfalto requereu à prefeitura o recapeamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e a implantação de sinalização horizontal e vertical nas vias do Conjunto Rio Claro I, II e III. “Moradores apontam a necessidade de melhorias para garantir maior fluidez no trânsito e segurança aos moradores e motoristas que utilizam as vias diariamente”, salientou. Entre as artérias viárias mencionadas no requerimento estão: Rua 3, Rua 4, Rua 6 (e suas subdivisões A, B e W), Rua 7, Rua 8, Rua 9 (incluindo as subdivisões A e B), Rua RC-10 (e RC-10A), Rua RC-12, Alameda Rio Doce, Rua João Naves Filho e Rua Otto Carneiro Maciel. O recapeamento com CBUQ é destacado por sua durabilidade e resistência, sendo amplamente utilizado em obras urbanas. Além disso, a sinalização viária é considerada essencial para prevenir acidentes e organizar o tráfego. O parlamentar enfatizou que essas intervenções são fundamentais para melhorar a qualidade de vida na região.