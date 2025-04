Natura é a única brasileira no ranking internacional de empresas com a melhor reputação do mundo

A Natura é a empresa de beleza mais bem colocada no ranking Global RepTrak® 100 de 2025. Representante exclusiva do Brasil na lista, a companhia alcançou a 14ª posição mundial, estando entre as 15 empresas mais conceituadas do mundo, um resultado que reflete seus compromissos contínuos com a inovação, sustentabilidade e responsabilidade social.

Este ano, a Natura subiu 39 posições em relação a 2024. A conquista é fruto do trabalho dedicado de suas equipes e da sua estratégia voltada para o desenvolvimento de produtos que aliam bem-estar e respeito ao meio ambiente.

A Natura continua a expandir sua linha de produtos, investindo constantemente em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a empresa tem se destacado por suas ações em prol da sustentabilidade, com iniciativas voltadas para a redução de impacto ambiental, preservação da biodiversidade e inclusão social. A empresa também se comprometeu a alcançar 100% de seus produtos com embalagens recicláveis até 2030 e investiu em práticas de comércio justo, com a utilização de ingredientes de fontes sustentáveis, como a Amazônia brasileira, em colaboração com comunidades locais.

O compromisso da Natura com a diversidade é um pilar central de sua estratégia desde a sua fundação. Recentemente, a empresa se posicionou publicamente sobre o tema, reafirmando seu compromisso em promover uma cultura de diversidade, equidade e inclusão em toda a sua rede.

“Esse reconhecimento reflete o nosso compromisso em liderar com propósito, desenvolvendo soluções inovadoras que integram bem-estar, sustentabilidade e impacto social positivo. Esta conquista é um testemunho do trabalho incansável de nossas equipes e do apoio contínuo de nossos parceiros e clientes ao redor do mundo”, comenta Ana Costa, vice-presidente de Sustentabilidade, Jurídico e Reputação Corporativa da Natura.

O Global RepTrak® 100 é uma classificação anual das empresas mais respeitadas globalmente, realizada pela RepTrak™, líder mundial em dados e insights sobre reputação corporativa. O relatório é baseado em uma pesquisa realizada com consumidores de 14 grandes economias, que avaliam as empresas com base em sua reputação e confiança no mercado.