Câmara quer homenagear a escola Érica de Melo

Marcos Patrick propõe sessão solene para homenagear a escola Érica de Melo

Por Francisco Cabral

O vereador Marcos Patrick propôs a realização de uma sessão solene em homenagem à escola Érica de Melo Barbosa, que completa 42 anos de atuação no município. A instituição é reconhecida por sua dedicação à educação inclusiva, atendendo exclusivamente alunos com necessidades especiais. Fundada em 1983, a Escola Érica de Melo Barbosa é a única do município voltada para o ensino inclusivo, com foco na educação de jovens e adultos especiais. “Ao longo de mais de quatro décadas, a escola tem desempenhado um papel fundamental na promoção da igualdade de oportunidades e no respeito às diferenças, transformando vidas e oferecendo autonomia e dignidade aos seus estudantes”, afirmou ele. “A instituição não se limita ao ensino acadêmico, mas também promove acolhimento, desenvolvimento social e preparação para a vida em sociedade. Atualmente, atende alunos com idades variadas, desde oito anos até 55 anos. O trabalho incansável de seus gestores, professores e colaboradores é apontado como essencial para a inclusão e equidade no ensino”.

Adilson solicita estudos para coleta e tratamento de esgoto 100% limpo em Jataí

O vereador Adilson Carvalho solicitou à Saneago a implantação de um sistema de coleta e tratamento de esgoto 100% limpo para toda a população de Jataí. “O esgoto não tratado gera impactos ambientais significativos, como contaminação do solo e da água, desequilíbrio do ecossistema e transmissão de doenças que afetam tanto seres humanos quanto animais”, disse ele. “O saneamento básico é um direito garantido pela Constituição Federal, conforme a Lei nº 11.445/2007, que define o saneamento como um conjunto de serviços essenciais à saúde pública, ao meio ambiente e à qualidade de vida. O município de Jataí já possui um Plano Municipal de Saneamento Básico e apresenta avanços na área. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2020, 87,95% do esgoto na cidade era coletado, e 100% do esgoto coletado era tratado. No entanto, a universalização completa do serviço com tecnologia limpa traria maior segurança e bem-estar à população local”.

Abimael sugere parceria para atendimento veterinário emergencial 24 horas

O vereador Abimael Silva sugeriu uma parceria entre prefeitura e clínicas veterinárias especializadas no atendimento emergencial 24 horas a animais atropelados e abandonados no município. “A iniciativa busca enfrentar problemas recorrentes na cidade, como o abandono e atropelamento de animais, que geram sofrimento aos animais, riscos à saúde pública e à segurança viária”, justificou. “A ausência de serviços especializados de resgate e atendimento imediato agrava a condição dos animais e dificulta sua recuperação. A falta de suporte emergencial contribui para acidentes de trânsito, aumentando os custos com socorro a motoristas e passageiros. A parceria entre o poder executivo e as clínicas veterinárias seria uma solução para oferecer atendimento ágil e adequado aos animais em situação de risco”.

Luciano quer dança de salão para idosos do Vila Vida

O vereador Luciano Lima reivindicou ao executivo a implantação de programação de dança de salão aos domingos, destinada aos idosos residentes no Condomínio Vila Vida. “É importante a atividade física para a promoção da qualidade de vida e bem-estar na terceira idade, pois o envelhecimento traz desafios como redução da mobilidade, enfraquecimento muscular e maior risco de doenças crônicas”, destacou. “Além disso, aspectos emocionais como solidão e falta de estímulos sociais afetam diretamente a saúde mental dos idosos. Com base no Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê a promoção de atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer, podemos afirmar que a dança é uma prática completa, unindo benefícios físicos, cognitivos e emocionais. Entre os benefícios físicos da dança estão a melhoria da coordenação motora, equilíbrio e flexibilidade, prevenindo quedas e proporcionando maior autonomia. No aspecto mental, a atividade estimula memória, concentração e aprendizado, sendo considerada terapêutica. Socialmente, fortalece os laços comunitários ao incentivar interação entre os participantes e proporcionar momentos de alegria e descontração”.